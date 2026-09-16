Martina Rinaldi esce dall’ospedale e scompare a Udine, l’appello della madre della 15enne

La 15enne Martina scomparsa a Udine

La ragazza, residente a Grions di Povoletto, si è allontanata nella notte dall’ospedale Santa Maria della Misericordia

Sono ore di forte apprensione per Martina Rinaldi, 15 anni, di Grions di Povoletto, in provincia di Udine. Della ragazza non si hanno più notizie dalla notte di giovedì 11 settembre, quando si sarebbe allontanata dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trovava ricoverata.

Secondo l’appello diffuso dall’associazione Penelope Friuli Venezia Giulia, la quindicenne sarebbe stata vista per l’ultima volta intorno alle 23. Da quel momento è scattata la ricerca e la famiglia si è rivolta alle forze dell’ordine.

La scomparsa è stata denunciata dalla madre il giorno successivo in Questura. Sulla vicenda sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire gli spostamenti della ragazza e a raccogliere eventuali elementi che possano aiutare a rintracciarla.

Martina potrebbe non avere con sé il telefono: come era vestita

Uno degli elementi che può risultare particolarmente importante nelle ricerche riguarda l’abbigliamento indossato dalla 15enne al momento dell’allontanamento.

Martina, secondo le informazioni rese pubbliche nell’appello, indossava una felpa rosa con zip e cappuccio, una maglietta nera, pantaloni tipo tuta azzurro-grigi e scarpe Nike nere.

La ragazza è descritta come di corporatura longilinea, alta circa un metro e 70, con occhi marroni e capelli biondi molto lunghi.

Tra i segni particolari indicati nell’appello ci sono una cicatrice vicino all’attaccatura dei capelli e un tatuaggio sul pollice della mano sinistra.

Un altro particolare fornito per facilitare le ricerche è che, al momento della scomparsa, Martina non avrebbe portato con sé il telefono.

L’appello di Penelope Fvg e il profilo social per le ricerche

A rilanciare la fotografia e le informazioni utili a riconoscere la ragazza è stata l’associazione Penelope Friuli Venezia Giulia, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie delle persone scomparse.

Per amplificare la diffusione dell’appello è stato inoltre aperto un profilo Instagram dedicato alla ricerca di Martina, @ritroviamo.martina, attraverso il quale vengono condivisi aggiornamenti e indicazioni utili.

In casi come questo anche una segnalazione apparentemente marginale può essere importante. L’invito rivolto a chiunque abbia visto Martina dopo il suo allontanamento dall’ospedale, oppure disponga di informazioni sui suoi possibili spostamenti, è quello di non procedere autonomamente ma di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Chiunque abbia informazioni può chiamare il 112 oppure rivolgersi alla Polizia di Stato. L’appello è quello di prestare attenzione alla fotografia e alle caratteristiche indicate, verificando eventuali avvistamenti compatibili con gli elementi diffusi dalla famiglia e dall’associazione. Le ricerche di Martina Rinaldi proseguono.