Maria Amparo Zanon Gonzalez scomparsa mentre cerca funghi sul Sighignola: il marito si volta e non la vede più

Maria Amparo Zanon Gonzalez è scomparsa mentre cercava funghi in provincia di Como

Era uscita con il marito per cercare funghi, poi in pochi minuti si sono perse le sue tracce. Da domenica mattina non si hanno più notizie di Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62 anni, originaria della Spagna e residente a Solbiate con Cagno, in provincia di Como. La donna è scomparsa nella zona del monte Sighignola, in Alta Valle Intelvi, durante un’escursione con il marito di 65 anni.

I due si erano separati di poche decine di metri mentre percorrevano sentieri diversi nella zona del Bosco Meriggio, nei pressi degli impianti di risalita. L’uomo si trovava più avanti, a circa cento metri di distanza. Quando si è voltato, però, Maria Amparo non era più nella sua visuale.

Ha provato a cercarla e a chiamarla senza riuscire a trovarla, quindi ha dato l’allarme.

Il cellulare della donna era nello zaino del marito

C’è un particolare che sta rendendo ancora più complicate le ricerche: il telefono di Maria Amparo era rimasto nello zaino del marito.

Non è stato quindi possibile utilizzare il cellulare della 62enne per tentare di individuarne la posizione. Anche questo elemento rende più difficile ricostruire con precisione gli ultimi spostamenti della donna e capire dove possa essersi diretta dopo essersi separata dal marito.

L’allarme è stato lanciato alle 9.04 di domenica 13 settembre. Da quel momento è partita una vasta operazione di ricerca sul Sighignola.

La zona del Bosco Meriggio presenta caratteristiche molto diverse: accanto a tratti boschivi più agevoli si trovano infatti salti di roccia importanti, dove in passato si sono verificati altri incidenti.

Vigili del fuoco, Soccorso alpino e droni termici: nessuna traccia

Nelle ricerche sono impegnati circa quindici tecnici del Soccorso alpino delle stazioni Lario Occidentale e Ceresio.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, con gli specialisti Saf, l’elicottero Drago e un posto di comando avanzato. Alle operazioni partecipano inoltre il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Carabinieri, la Protezione civile, i volontari della Comunità montana e il Comune.

Il Soccorso alpino ha utilizzato anche un drone dotato di termocamera, mentre nella prima giornata di ricerche è stato impiegato l’elicottero dei Vigili del fuoco.

I Carabinieri della stazione di Alta Valle Intelvi, coordinati dalla compagnia di Menaggio, stanno intanto cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della 62enne e di raccogliere ogni elemento che possa aiutare a restringere l’area delle ricerche.

Al momento, però, Maria Amparo Zanon Gonzalez non è stata ancora ritrovata e non risultano segnalazioni che abbiano consentito di individuarla.