Martina Scialdone, ergastolo per l’ex compagno: riconosciuta la premeditazione nell’appello bis, la reazione della madre

Martina Scialdone e Costantino Bonaiuti

Uccisa con un colpo di pistola fuori da un ristorante a Roma il 13 gennaio 2023, l’avvocata aveva deciso di interrompere la relazione

L’ergastolo per Costantino Bonaiuti. A quasi quattro anni dal femminicidio di Martina Scialdone, arriva una nuova sentenza che segna un passaggio fondamentale nel percorso giudiziario per l’omicidio dell’avvocata romana, uccisa con un colpo di pistola dall’ex compagno il 13 gennaio 2023. La Corte d’Assise d’Appello di Roma, nel processo di appello bis, ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, riportando la condanna al carcere a vita dopo che nel precedente giudizio di secondo grado la pena era stata ridotta a 24 anni e 8 mesi.

Una decisione che accoglie la richiesta della Procura generale e interviene proprio sul punto che aveva determinato il nuovo processo. La Cassazione, infatti, aveva accolto il ricorso dell’accusa disponendo un nuovo giudizio limitatamente al riconoscimento della premeditazione. La responsabilità penale dell’imputato era già stata confermata.

La requisitoria: «È il più classico dei femminicidi»

Nel corso della requisitoria, il rappresentante della Procura generale aveva definito quello di Martina Scialdone «il più classico dei femminicidi», arrivando a parlare di un vero e proprio archetipo. Parole pronunciate per sottolineare la dinamica di una vicenda maturata all’interno di una relazione sentimentale segnata, secondo la ricostruzione accusatoria, da gelosia, controllo e comportamenti persecutori.

Particolarmente toccante il riferimento alla madre della vittima: «L’ergastolo vero è quello della madre, fine dolore mai», aveva affermato il rappresentante dell’accusa in aula. Un passaggio che ha richiamato il prezzo umano di una perdita impossibile da cancellare, indipendentemente dalla condanna inflitta all’uomo che ha ucciso la figlia.

La madre Viviana in lacrime dopo la sentenza

La signora Viviana era presente in aula al momento della lettura del dispositivo. Quando ha ascoltato la decisione dei giudici è scoppiata in lacrime, stringendo in un abbraccio il figlio.

«Giustizia è fatta. Nessuno mi ridarà mia figlia, ovviamente, però questo è importante per noi, per la nostra famiglia: stiamo soffrendo tanto, ci manca da morire», ha dichiarato dopo la sentenza.

La donna ha poi ricordato la giovane età di Martina e tutto quello che le è stato sottratto: «Un dolore che non si può descrivere: una giovane donna che aveva una vita davanti, un futuro roseo, stroncato così da un assassino».

Parole che restituiscono la dimensione personale di una vicenda giudiziaria durata anni. Per la famiglia, la conferma dell’ergastolo rappresenta un riconoscimento importante, ma non può colmare il vuoto lasciato dalla morte della giovane avvocata.

La madre di Martina Scialdone

La relazione, il controllo con il Gps e la decisione di lasciarlo

Il delitto risale alla sera del 13 gennaio 2023. Martina Scialdone aveva 35 anni e aveva deciso di comunicare a Bonaiuti la volontà di interrompere la relazione. Un rapporto ormai in crisi, nel quale, secondo quanto ricostruito nel procedimento, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a continue attenzioni intrusive, con numerosi messaggi sul cellulare e controlli anche attraverso un dispositivo Gps.

Quella sera Bonaiuti era uscito di casa portando con sé una pistola semiautomatica Glock, regolarmente detenuta per uso sportivo. Il porto dell’arma in un luogo pubblico gli è stato contestato anche nell’ambito del procedimento.

I due si erano incontrati in un ristorante della zona dell’Appio Latino, a Roma. La discussione era rapidamente degenerata davanti agli altri clienti. Martina, in lacrime, aveva cercato riparo anche nel bagno del locale. Il proprietario era intervenuto per tentare di riportare la calma, ma Bonaiuti gli aveva risposto in maniera aggressiva: «Fatti i c… tuoi».

La situazione era apparsa tanto preoccupante da spingere il ristoratore ad allertare il numero di emergenza 112.

L’aggressione fuori dal ristorante e lo sparo mortale

La tensione non si era esaurita all’interno del locale. La discussione era proseguita all’esterno, dove Bonaiuti avrebbe strattonato Martina e l’avrebbe trattenuta per un braccio. Poi il tragico epilogo: un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata, che non lasciò scampo alla giovane avvocata.

La vicenda giudiziaria aveva conosciuto un passaggio importante con la prima condanna all’ergastolo, successivamente ridotta in appello a 24 anni e 8 mesi. La Corte di Cassazione aveva però accolto il ricorso della Procura generale sulla mancata applicazione dell’aggravante della premeditazione, disponendo un nuovo processo di secondo grado.

Con la sentenza dell’appello bis, i giudici hanno riconosciuto proprio quella circostanza, ripristinando la pena dell’ergastolo. Una decisione che chiude un nuovo capitolo processuale, mentre per la famiglia Scialdone resta il dolore per una vita spezzata e per un futuro che Martina non potrà più vivere.