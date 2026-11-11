«Il mio cuore era spezzato»: Pierluigi Diaco in diretta dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, la decisione della Rai e le reazioni

Pierluigi Diaco

Il conduttore si è commosso in diretta durante l’incontro con due bambini con impianto cocleare: «Quella di oggi è la giornata più difficile della mia vita»

Il caso Pierluigi Diaco scuote la Rai e arriva anche in diretta televisiva. Dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli sul clima che si respirerebbe dietro le quinte di BellaMa’, il conduttore ha preso la parola davanti alle telecamere, lasciando trasparire un evidente stato di difficoltà personale. La sua reazione è arrivata nella puntata di oggi, mercoledì 11 novembre, al termine di un incontro con una famiglia e due bambini portatori di impianto cocleare.

«Quella di oggi è la giornata più difficile della mia vita personale e professionale», ha confidato Diaco agli ospiti. Poi, con la voce carica di emozione, ha aggiunto: «Il mio cuore in questi 40 minuti da spezzato si è ricomposto». Parole pronunciate in una giornata particolarmente delicata per il programma di Rai2, mentre l’azienda ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per verificare quanto emerso dalle testimonianze e dalle registrazioni audio diffuse nelle ultime ore.

La reazione di Diaco in diretta: «Bisogna andare avanti, malgrado tutto»

Il momento è arrivato durante uno spazio dedicato a una famiglia con due bambini che utilizzano un impianto cocleare, dispositivo che consente di recuperare la percezione uditiva. Un racconto personale che ha profondamente colpito il conduttore, al punto da fargli mettere da parte, almeno per qualche minuto, le tensioni legate alla vicenda che lo sta coinvolgendo.

«Ascoltare una storia come questa mi permette di dare la giusta misura alle cose, anche alle mie personali e professionali», ha spiegato. Diaco ha ringraziato gli ospiti, raccontando di essere entrato in studio con un peso difficile da gestire: «Prima di entrare ero attraversato da un sentimento difficile da gestire e la vostra storia mi ha contagiato e mi ha insegnato che nella vita bisogna andare avanti, malgrado tutto».

Non si è trattato di una risposta diretta alle singole contestazioni sollevate nell’inchiesta, ma di un intervento nel quale il presentatore ha lasciato emergere il proprio stato d’animo. Le sue parole sono arrivate dopo la decisione della Rai di avviare accertamenti su quanto sarebbe accaduto dietro le quinte della trasmissione.

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli: testimonianze, audio e presunte umiliazioni

A riportare l’attenzione su BellaMa’ è stata l’inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli nella newsletter Vale Tutto. La giornalista ha raccolto racconti di ex concorrenti e persone che avrebbero lavorato alla trasmissione, ricostruendo un ambiente professionale che, secondo le testimonianze, sarebbe stato caratterizzato da tensioni, rimproveri, sfuriate e comportamenti ritenuti umilianti.

Tra le persone ascoltate figura Vanessa, ex partecipante al programma, che ha raccontato di presunti insulti e minacce. Nel suo racconto viene coinvolto anche il fratello Francesco, all’epoca diciottenne e presente nel cast. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a registrare un audio fuori onda nel quale si sentirebbero pronunciare espressioni come «Bestie» e «Vi faccio neri».

Nell’inchiesta vengono riferiti anche presunti contrasti sull’utilizzo dei telefoni e sui rapporti personali tra i partecipanti. Un’altra testimonianza è quella di Raffaella Ruzzini, già protagonista nel 2023 di un episodio diventato molto discusso dopo un rimprovero ricevuto in diretta per aver utilizzato l’espressione «Che palle!». La donna sostiene di essere stata successivamente allontanata dagli spazi della trasmissione e di aver lasciato il programma dopo aver ricevuto, secondo la propria versione, l’indicazione di motivare l’uscita con ragioni lavorative.

Altri ex componenti del cast e della produzione avrebbero descritto episodi di nervosismo e comportamenti eccessivi, spiegando che in alcuni casi sarebbe prevalsa la scelta di non intervenire per timore di perdere il proprio posto o il compenso. Si tratta di ricostruzioni e accuse contenute nell’inchiesta, che dovranno essere verificate e rispetto alle quali non è possibile considerare accertate le responsabilità delle persone coinvolte.

La decisione della Rai: avviata un’indagine interna

La vicenda ha provocato l’intervento ufficiale del servizio pubblico. Con una nota, la Rai ha comunicato di aver disposto un’indagine interna dopo la diffusione delle testimonianze e delle registrazioni audio relative al clima di lavoro all’interno di BellaMa’.

«L’iniziativa è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che lavorano nelle produzioni del servizio pubblico», ha precisato l’azienda.

La decisione, dunque, è quella di procedere con verifiche per valutare la fondatezza degli elementi emersi. Nel comunicato non viene annunciata la sospensione del conduttore né viene anticipato un provvedimento disciplinare. L’indagine interna rappresenta al momento il passaggio concreto scelto dalla Rai per fare chiarezza sulle segnalazioni.

La richiesta dei parlamentari Pd: «Diaco venga sospeso». Esposto all’Agcom

Sul caso è intervenuta anche la politica. Gli ex componenti del Partito Democratico della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai hanno chiesto ai vertici dell’azienda di sospendere immediatamente Pierluigi Diaco, alla luce delle vicende emerse attraverso l’inchiesta e delle segnalazioni relative alla gestione del programma.

Nella stessa nota hanno annunciato il deposito di una segnalazione all’Agcom, ipotizzando violazioni degli obblighi previsti dal contratto di servizio pubblico e dal Codice dei servizi di media audiovisivi. Una presa di posizione che aggiunge un ulteriore fronte alla vicenda, mentre la Rai ha già avviato i propri accertamenti.

Sul caso è stato interpellato anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope. Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, rispondendo a una domanda sulla vicenda Diaco e sulla polemica relativa all’intervista al concorrente di Ballando con le Stelle Alberto Ravagnani, ha dichiarato: «Non ne so abbastanza della vicenda per avere una opinione, mi sembra che la povera Rai si sta complicando la vita».

Lo storico autore Giannotti difende Diaco: «Non riconosco l’uomo con cui ho lavorato»

Tra le reazioni più significative c’è quella di Maurizio Giannotti, autore televisivo che ha collaborato con Diaco per sette anni in diversi programmi, da Io e Te a Ti Sento, fino alle edizioni di BellaMa’. In un lungo intervento pubblicato su Facebook ha scelto di prendere posizione, pur precisando di non poter parlare ufficialmente delle questioni aziendali in quanto collaboratore Rai.

Giannotti non ha negato che nel corso del lavoro insieme possano esserci stati comportamenti bruschi e momenti di tensione. «Non nego che ci siano stati atteggiamenti irrispettosi. Non nego che siano a volte mancati attenzione e controllo sui toni», ha scritto. Ha però aggiunto di non riconoscere, nell’immagine emersa dall’ondata di testimonianze e commenti, la persona con cui ha condiviso tanti anni di lavoro.

L’autore ha ricordato la sensibilità del conduttore e il sostegno che avrebbe spesso garantito alle persone che lavoravano con lui, pur ammettendo che anche nei loro rapporti non sarebbero mancati eccessi. «Anche con noi, a volte, è stato brusco ed eccessivo. Non lo nascondo», ha precisato.

Da qui la scelta di esprimere pubblicamente la propria vicinanza: «Sento il dovere di esprimere la mia solidarietà a Pierluigi Diaco, su cui vengono scritte e dette cose che non merita». Una testimonianza che si affianca alle voci critiche raccolte da Lucarelli e restituisce un quadro di reazioni contrastanti.

Il futuro di BellaMa’ e gli accertamenti ancora da completare

La vicenda resta aperta su più fronti. Da una parte ci sono i racconti degli ex partecipanti e dei collaboratori, insieme agli audio fuori onda diffusi nell’ambito dell’inchiesta; dall’altra la posizione di chi, come Giannotti, rivendica un’esperienza professionale diversa e difende il rapporto umano costruito negli anni con il conduttore.

La Rai dovrà ora verificare le circostanze segnalate, ascoltare le persone coinvolte e valutare gli elementi raccolti. Nel frattempo, Diaco è tornato in onda e ha affidato alle parole pronunciate durante la trasmissione il racconto di una giornata che ha definito la più difficile della propria vita personale e professionale.

Il caso BellaMa’ non si esaurisce quindi nella polemica televisiva: al centro ci sono le condizioni di lavoro, il rapporto tra conduttori e collaboratori e la responsabilità del servizio pubblico nella tutela di chi partecipa alle sue produzioni. Saranno gli accertamenti annunciati dalla Rai a chiarire che cosa sia realmente accaduto dietro le quinte.