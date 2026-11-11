Allarme bomba in 312 scuole, il racconto dei testimoni: «Bambini fuori dalle aule, genitori corsi a riprenderli»

Allarme bomba in oltre 300 scuole italiane

Dalle e-mail anonime alle evacuazioni in tutta Italia

Una mattinata scandita dalle telefonate, dai messaggi nelle chat scolastiche e dalle corse dei genitori verso gli istituti. Gli allarmi bomba arrivati attraverso e-mail anonime a centinaia di scuole italiane hanno fatto scattare evacuazioni e controlli in diverse regioni, interrompendo le lezioni e provocando comprensibile apprensione tra famiglie, studenti e personale scolastico. Il bilancio comunicato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è di 312 istituti coinvolti. Le prime verifiche, secondo quanto riferito dalle istituzioni, non hanno evidenziato la presenza di un pericolo concreto.

La situazione ha assunto rapidamente dimensioni nazionali. Le segnalazioni hanno interessato scuole di ogni ordine e grado, dal Nord al Sud, con dirigenti scolastici costretti ad attivare le procedure di sicurezza e a far uscire alunni, insegnanti e personale. In molti casi, dopo l’evacuazione, le famiglie sono state avvisate della necessità di andare a riprendere i figli, mentre le forze dell’ordine avviavano i controlli all’interno degli edifici.

La mail, l’allarme e l’uscita dalle classi: il racconto degli insegnanti

Tra le testimonianze più significative c’è quella degli insegnanti della scuola elementare Stoppani di Milano, evacuata poco prima delle 11.30. In un primo momento, per evitare di spaventare i più piccoli, l’uscita dalle aule sarebbe stata presentata come una normale prova di evacuazione.

«Ai bimbi l’abbiamo postato come una prova di evacuazione, loro sono abituati», hanno raccontato alcuni docenti. La presenza delle Volanti della polizia all’esterno, però, ha fatto comprendere ai bambini che non si trattava di una semplice esercitazione.

«I bambini hanno preso tutto al volo e siamo usciti», ha spiegato un’insegnante di educazione motoria. Non si sarebbero verificati episodi di panico, ma la preoccupazione è stata inevitabile soprattutto tra gli alunni che avevano fratelli o sorelle in altri istituti interessati dalle segnalazioni.

Una volta appreso che le verifiche avrebbero impedito la ripresa delle lezioni, le scuole hanno cominciato a contattare i genitori per organizzare il rientro a casa. Zaini e cappotti sono rimasti nelle classi, in attesa che le forze dell’ordine completassero gli accertamenti.

Anche Ines, insegnante di quinta elementare, ha raccontato di essere tornata a scuola dopo aver appreso dell’emergenza attraverso la chat dei colleghi, nonostante avesse già terminato il proprio turno. «La sicurezza ha la precedenza», ha sottolineato, spiegando di essere rientrata per dare una mano agli altri docenti.

Genitori avvisati nelle chat: corse fuori dal lavoro per riprendere i figli

L’allarme si è spostato rapidamente dalle scuole alle famiglie. Telefonate, notifiche e messaggi nei gruppi dei genitori hanno dato il via a una vera e propria mobilitazione. Chi si trovava al lavoro ha cercato di raggiungere il prima possibile l’istituto del figlio, mentre altri hanno chiesto aiuto a nonni e babysitter.

A Milano, un’altra evacuazione ha interessato il complesso scolastico di piazzale Bacone, che ospita scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gli alunni e il personale sono stati accompagnati nei giardini vicini, in attesa delle indicazioni delle forze dell’ordine.

Marco Bruno, referente della scuola primaria, ha spiegato che l’evacuazione era stata effettuata immediatamente e che successivamente erano stati avvisati i genitori. Gli accertamenti erano ancora in corso, con l’attesa dell’intervento degli artificieri.

Il responsabile ha riconosciuto la collaborazione delle famiglie e il lavoro degli insegnanti, sottolineando come la gestione dell’emergenza fosse stata affrontata con responsabilità. In alcuni casi, una volta conclusa l’evacuazione, genitori e bambini hanno approfittato della giornata senza lezioni per fermarsi insieme a pranzo nei locali della zona.

Allarme anche a Salerno: evacuate scuole in città e provincia

L’ondata di segnalazioni ha raggiunto anche Salerno e la sua provincia. In città le verifiche hanno interessato la scuola elementare Vicinanza e la Pirro. In provincia sono stati segnalati interventi nei plessi di Vallo della Lucania e Roccapiemonte.

Le operazioni di controllo hanno coinvolto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. In altri istituti del territorio i dirigenti scolastici hanno disposto l’uscita precauzionale degli alunni, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle procedure previste per situazioni di questo tipo.

Non si è trattato, dunque, di un episodio circoscritto a una singola città. Le segnalazioni hanno interessato numerosi territori italiani, imponendo alle scuole di gestire contemporaneamente l’emergenza e le comunicazioni con le famiglie.

Da Napoli a Torino, fino alla Toscana: centinaia di istituti coinvolti

A Napoli e provincia sono state segnalate circa quindici situazioni di allarme bomba, tutte riconducibili, secondo le informazioni disponibili, all’invio massivo di e-mail. Nella maggior parte dei casi i dirigenti hanno disposto l’evacuazione precauzionale. Le indagini nel territorio partenopeo sono state affidate alla Digos.

A Torino i carabinieri hanno raccolto una quarantina di segnalazioni nel corso della mattinata. Una decina di istituti sarebbe stata evacuata, mentre i militari hanno effettuato verifiche scuola per scuola. Anche in Piemonte sono arrivate segnalazioni nel Verbano-Cusio-Ossola e in diverse località del Cuneese, tra cui Cuneo, Bra, Ceva, Alba, Savigliano, Racconigi e Saluzzo.

In Toscana l’allarme ha raggiunto istituti di Firenze, Scandicci ed Empoli, estendendosi anche alle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Massa-Carrara, Arezzo e Siena. Secondo quanto riferito dall’Ufficio scolastico regionale, la stessa comunicazione anonima, attribuita a un mittente che si firmava «Mikhail Andropov», sarebbe stata recapitata in modo capillare alle scuole della regione.

Valditara: «Non c’è alcun pericolo». Meloni convoca una riunione

A intervenire sulla vicenda è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha voluto rassicurare famiglie e personale scolastico. «Al momento non c’è alcun pericolo, quindi il panico non serve, non è motivato», ha dichiarato a Bruxelles, riferendo il dato delle 312 scuole coinvolte.

Sull’origine delle minacce, il ministro ha spiegato che al momento non è possibile individuare i responsabili. Tra le possibilità ha indicato sia l’azione di singoli mitomani sia l’esistenza di una strategia più ampia. La ricorrenza degli episodi e il fatto che le segnalazioni abbiano interessato anche trasporti e altre strutture lo porterebbero, a titolo di riflessione personale, a considerare maggiormente la seconda ipotesi. Saranno comunque gli investigatori e la magistratura a stabilire la natura dei fatti.

Valditara ha inoltre collegato il ripetersi di episodi simili alla necessità di rafforzare la difesa informatica, ricordando gli investimenti avviati dal Governo per proteggere istituzioni e cittadini da possibili minacce.

È intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha assicurato l’attenzione dell’esecutivo e il coordinamento delle forze impegnate nelle verifiche. La premier ha riferito che, sulla base degli accertamenti effettuati, non emergerebbero elementi indicativi di un pericolo concreto e ha annunciato la convocazione di una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto e coordinare le ulteriori iniziative.

I presidi: «Le scuole devono essere luoghi sicuri»

Preoccupazione e condanna per quanto accaduto sono state espresse anche da Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. Secondo Giannelli, le minacce hanno prodotto disagi su vasta scala, coinvolgendo intere comunità scolastiche e compromettendo il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il presidente dell’Anp ha riconosciuto il lavoro dei dirigenti, impegnati a gestire le evacuazioni e a mantenere i contatti con le forze dell’ordine per consentire i controlli. Ha inoltre auspicato che venga fatta rapidamente piena luce sull’origine delle comunicazioni e che siano individuati i responsabili.

Resta il disagio di una giornata scolastica interrotta, con bambini e ragazzi costretti a lasciare le aule e famiglie chiamate a modificare in fretta i propri programmi. Le verifiche delle autorità proseguono per ricostruire la provenienza delle e-mail e accertare chi abbia organizzato l’invio delle minacce. La priorità, intanto, resta garantire la sicurezza degli istituti e riportare serenità nelle comunità scolastiche.