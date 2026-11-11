Tradate, schianto sulla Varesina: muore a 56 anni l’ispettore Oscar Zanoncini

Oscar Zanoncini

Era responsabile del posto di Polizia all’ospedale di Circolo di Varese, l’incidente ha coinvolto una moto e un’automobile

Una mattinata di lavoro si è trasformata in tragedia sulla strada provinciale Varesina. Oscar Zanoncini, ispettore della Polizia di Stato di 56 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno di martedì 10 novembre, in via Monte Grappa, nel territorio di Tradate, in provincia di Varese. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’automobile.

L’impatto è stato violentissimo. Il poliziotto è stato sbalzato dalla due ruote ed è finito sull’asfalto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, le sue condizioni sono apparse subito disperate. La centrale operativa del 118 di Milano ha inviato un’ambulanza, un’autoinfermieristica e, vista la gravità della situazione, anche l’elisoccorso. Ogni tentativo di rianimazione, tuttavia, si è rivelato inutile.

Feriti gli occupanti dell’auto, traffico in tilt sulla Varesina

Nell’incidente è rimasta coinvolta una vettura sulla quale viaggiavano un uomo di 59 anni e una donna di 47. Entrambi avrebbero riportato conseguenze lievi e sono stati accompagnati all’ospedale di Tradate in codice verde, dopo aver ricevuto le prime cure.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire la dinamica. Restano da chiarire le cause dello scontro tra la moto e l’automobile.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni lungo la Varesina, nel tratto compreso tra Venegono Inferiore e Tradate.

Una carriera tra Stradale, Volanti e Anticrimine

La morte di Zanoncini ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti della Polizia di Stato varesina. Nel corso della sua carriera aveva prestato servizio in diversi reparti, dalla Polizia Stradale alle Volanti, fino all’Anticrimine. Da circa un anno e mezzo era diventato il responsabile del posto di Polizia istituito all’interno dell’ospedale di Circolo di Varese.

Un incarico nel quale aveva saputo conquistare la stima di colleghi, personale sanitario e cittadini. Ma il suo impegno non si esauriva nell’attività quotidiana in servizio: Zanoncini dedicava tempo anche agli incontri nelle scuole del territorio, dove parlava agli studenti di sicurezza, rispetto delle regole e legalità.

Il ricordo dei colleghi: «Una persona appassionata e rispettosa»

A ricordarlo è stato Paolo Macchi, segretario generale del Siulp Varese, che ha sottolineato la dedizione con cui l’ispettore interpretava il proprio lavoro e l’attenzione riservata ai più giovani.

«Oscar era una delle persone più rispettose e appassionate di questo lavoro che io abbia mai incontrato», ha raccontato, ricordando anche la sua disponibilità a recarsi nelle scuole al di fuori dell’orario di servizio per preparare e tenere lezioni sulla legalità.

Macchi ha evidenziato inoltre il contributo dato all’attività del posto di Polizia nell’ospedale di Circolo, dove Zanoncini era apprezzato per la capacità di coniugare autorevolezza e disponibilità verso chi aveva bisogno di aiuto.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dall’Asst Sette Laghi, che ha ricordato l’ispettore come una persona capace di unire il rigore del proprio ruolo a una sincera attenzione per gli altri. Una perdita che colpisce non soltanto la Polizia di Stato, ma anche la comunità che aveva imparato a conoscerlo attraverso il suo impegno professionale e nelle scuole.