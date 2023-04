Marzia Capezzuti, arrestati coniugi e figlio minore: ‘Segregata per la pensione di invalidità’

Svolta nell’inchiesta relativa alla scomparsa di Marzia Capezzuti con i carabinieri che, in esecuzione di ordinanze emesse dal Gip del Tribunale di Salerno e dal giudice del Tribunale dei Minori, hanno arrestato tre persone. La 29enne non dava notizie di sé dal giugno 2021.

Marzia Capezzuti si era trasferita da Milano a Pontecagnano per convivere con il fidanzato

Si era trasferita dalla Lombardia a Pontecagnano, provincia di Salerno, per convivere con il fidanzato. In manette sono finiti Barbara Vacchiano, il marito Damiano Noschese e un quindicenne con l’accusa, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura ed omicidio. Secondo gli inquirenti la milanese sarebbe stata fatta scomparire per continuare a riscuotere la sua pensione di invalidità di 800 euro al mese che riceveva per le condizioni di fragilità

In un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano (provincia di Salerno), nel bosco San Benedetto e non distante dal campo sportivo di Faiano, furono ritrovati dei resti che si presuppone siano quelli di Marzia Capezzuti. Secondo gli inquirenti il decesso risalirebbe a marzo 2022.

Una foto recente di Marzia Capezzuti

La Procura di Salerno aveva da tempo aperto un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere, indagando anche alcuni familiari del fidanzato di Marzia, Alessandro, deceduto nel 2019. Della vicenda si è a lungo occupata la trasmissione Chi l’ha visto che ha più volte intervistato la cognata, Barbara, e i genitori della vittima.