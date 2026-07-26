Avellino, il regalo di nozze che conquista tutti: gli sposi rinunciano alla lista e salvano cani e gatti in difficoltà

Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino

Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino hanno detto “no” ai regali di matrimonio: le offerte degli invitati saranno destinate alle cure degli animali randagi

Nel giorno più importante della loro vita hanno scelto di trasformare la festa in un’occasione di solidarietà. Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino, che si sono sposati ad Avellino, hanno rinunciato alla tradizionale lista nozze e ai regali degli invitati per compiere un gesto destinato a lasciare il segno: raccogliere fondi da destinare alla cura degli amici a quattro zampe più bisognosi.

Una scelta semplice, ma capace di emozionare parenti, amici e tanti utenti sui social, dove la storia sta raccogliendo apprezzamenti per il suo forte valore umano.

“La vostra presenza è il dono più grande”

La cerimonia civile si è svolta nel Comune di Avellino ed è stata celebrata dal sindaco Gianluca Nello Pizza. Successivamente gli sposi hanno festeggiato insieme ai loro cari a Villa Calvo, ad Aiello del Sabato.

Fin dall’invito, però, Aniello e Antonietta avevano chiarito il loro desiderio con una frase tanto semplice quanto significativa: “La vostra presenza è il dono più grande”.

Per questo motivo hanno chiesto agli invitati di non acquistare regali e di non pensare a una lista nozze.

Le offerte destinate a cani e gatti in difficoltà

Chi ha voluto contribuire ha potuto lasciare un’offerta in una busta chiusa, inserendola in un contenitore predisposto nella sala del ricevimento.

Ma quelle somme non finiranno nelle tasche degli sposi.

L’intero ricavato sarà devoluto all’Ambulatorio Veterinario del dottor De Rosa, ad Avellino, una struttura che ogni giorno si occupa di assistere cani e gatti randagi e di aiutare anche le famiglie che, pur amando i propri animali, attraversano difficoltà economiche e non riescono a sostenere le spese veterinarie.

Un aiuto concreto per chi non ha voce

Le offerte raccolte permetteranno di finanziare cure, visite, interventi e assistenza sanitaria destinati agli animali più fragili.

Un gesto che assume un significato ancora più importante in un periodo in cui molte associazioni e strutture veterinarie affrontano quotidianamente emergenze legate all’abbandono degli animali e all’aumento dei costi delle cure.

Aniello e Antonietta hanno così deciso di condividere la propria felicità con chi, da solo, non può chiedere aiuto.

Una scelta che emoziona il web

Non tutti i matrimoni fanno notizia. Quello celebrato ad Avellino, però, ha colpito perché ha messo al centro non gli sposi, ma un gesto di altruismo.

In un giorno che tradizionalmente è dedicato ai festeggiamenti e ai regali, la coppia ha preferito trasformare l’affetto ricevuto in un aiuto concreto per gli animali più sfortunati.

Un messaggio che va oltre la cerimonia e che ricorda come anche un momento di gioia personale possa diventare un’occasione per fare del bene. Per Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino il matrimonio non è stato soltanto l’inizio di una nuova vita insieme, ma anche un modo per regalare una speranza in più a tanti cani e gatti che aspettano cure, attenzione e una seconda possibilità.