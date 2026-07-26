Incidente Cilentana, chi era Luigi Viscovo: lo schianto in galleria non gli ha lasciato scampo, grave la moglie

Luigi Viscovo è deceduto nel terribile incidente sulla Cilentano

Vallo della Lucania, il 62enne imprenditore è morto dopo il violento impatto all’interno della galleria Starze

Doveva essere un normale viaggio in moto, ma si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto il Salernitano. Luigi Viscovo, imprenditore di 62 anni nato a Sala Consilina residente a Eboli e titolare della Viscovo Logistica, è morto nel pomeriggio di oggi in un drammatico incidente sulla Cilentana, all’interno della galleria Starze, nel territorio di Vallo della Lucania.

Con lui viaggiava la moglie, rimasta gravemente ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Lo schianto nella galleria Starze

L’incidente si è verificato lungo la Strada Statale 18 Var Cilentana, all’interno della galleria Starze, uno dei tratti più trafficati dell’arteria che attraversa il Cilento.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la moto su cui viaggiava la coppia sarebbe stata coinvolta in un violentissimo impatto con un’automobile. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un tamponamento o una manovra avvenuta all’interno del tunnel, ma sarà l’inchiesta a chiarire l’esatta dinamica.

L’urto è stato devastante. I mezzi coinvolti hanno riportato gravissimi danni e detriti sono rimasti sparsi lungo diversi metri della carreggiata.

Inutili i soccorsi per l’imprenditore

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito all’incidente.

Tra i primi a intervenire anche un autista della Misericordia di Omignano, impegnato nel trasferimento di un paziente, che ha immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle ambulanze.

Sul posto sono poi arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia Stradale e il personale Anas.

Per Luigi Viscovo, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La moglie, invece, è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania.

Indagini aperte sulla dinamica

La Procura competente ha aperto un fascicolo per accertare quanto accaduto.

Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi tecnici per ricostruire la sequenza dello schianto e verificare eventuali responsabilità.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre saranno fondamentali anche le testimonianze delle persone presenti e gli eventuali filmati delle telecamere installate lungo il percorso.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte anche altre automobili, i cui occupanti non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Traffico paralizzato sulla Cilentana

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, Anas ha disposto la chiusura del tratto interessato della Cilentana.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa con uscita a Vallo Scalo per chi viaggiava verso Sapri e a Pattano per i veicoli diretti verso Agropoli.

Le operazioni per il ripristino della normale viabilità sono proseguite per diverse ore.

Cordoglio a Eboli per la morte di Luigi Viscovo

La notizia della scomparsa di Luigi Viscovo ha rapidamente raggiunto Eboli, dove l’imprenditore era molto conosciuto nel settore della logistica e dei trasporti.

In tanti, appena appresa la notizia, hanno espresso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, mentre tutta la comunità resta con il fiato sospeso per le condizioni della moglie, ricoverata in ospedale dopo il drammatico incidente.

Sarà ora l’inchiesta della Procura a chiarire come si sia arrivati allo schianto costato la vita al 62enne lungo una delle principali arterie del Cilento.