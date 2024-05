Matteo Falcinelli arrestato a Miami, la madre: ‘Voleva solo riprendere i telefoni, vive un incubo’

“Matteo voleva andare a riprendere i suoi due telefoni rimasti nel bar e li chiedeva, ma gli agenti invece che assisterlo lo invitavano ad andare via” – così racconta a In mezz’ora Vlasta Studenivova, madre di Matteo Falcinelli in merito all’arresto dell’ex calciatore di Spoleto e Foligno con modalità violente a Miami lo scorso febbraio.

La madre di Matteo Falcinelli a In mezz’ora: ‘Gli agenti invece che assisterlo lo invitavano ad andare via’

“Lui ha cominciato a rivolgersi agli agenti chiedendogli perché non facessero il proprio lavoro al servizio dei cittadini, ma proprio in quel momento con un dito ha toccato il badge di uno degli agenti e da lì è partita l’aggressione e l’arresto” – ha aggiunto la donna

“L’arresto non si consuma solo nell’ ammanettamento , gli agenti mettono il ginocchio sul collo di Matteo impedendogli di respirare come nel triste caso di George Floyd. Quando il poliziotto si alza, mentre lui è in stato di incoscienza, dietro arriva la guardia di sicurezza che porta in mano i telefoni di Matteo. Questa è la prova che mio figlio non stava mentendo e aveva il diritto di chiedere quei telefoni” – aggiunge la donna.

‘Nel report della polizia non c’è nulla di quello che si vede nel video, la sua voglia di vivere si è trasformata in un incubo’

Vlasta Studenivova ha anche spiegato che “Matteo si trova ora al campus universitario, dove giorno e notte sono lì a sorvegliarlo perché lui ha paura di tutti e tutta la sua voglia di vivere si è trasformata in un incubo di vivere” – ha aggiunto la madre di Matteo Falcinelli a In mezz’ora. “Nel report che la polizia ha rilasciato, scritto sotto giuramento degli agenti, non c’è una sola parola che corrisponde a quanto si vede scritto nelle riprese. C’è tutt’altro”