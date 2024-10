Maui ritrovato, Miriam ha riabbracciato l’amato cagnolino: l’Italia si era mobilitata per lo spitz tedesco

Lo spitz tedesco Maui è stato ritrovato nella tarda serata di lunedì 30 settembre ed è già tra le braccia di Miriam, la 12enne disabile di Acerra che aveva lanciato un appello tra le lacrime a La vita in diretta.

Ritrovato lo spitz tedesco Maui, era scomparso da Acerra dopo una rapina in casa: l'appello di Miriam a La vita in diretta

A comunicare la notizia del lieto epilogo la madre della ragazzina, Carmela, che su Facebook ha ringraziato le tante persone che si sono mobilitate in ogni modo per ritrovare il cane, sparito la sera di sabato 28 settembre mentre Miriam e la sua famiglia erano fuori casa. Al rientro hanno scoperto che i ladri erano entrati nella loro abitazione portando via oggetti e gioielli di valore ma soprattutto Maui.

Il fedele amico a quattro zampe era al fianco di Miriam da quando aveva tre mesi. “Ci avevano consigliato come pet therapy per lei. Era tanto, le trasmetteva una voglia di vivere” – ha spiegato la madre della ragazzina a La vita in diretta. Papà Rosario aveva riferito che era pronto anche ad offrire una ricompensa a chi li avrebbe aiutati a ritrovarli.

La mamma della 12enne disabile: ‘Maui è con noi, grazie a tutti per l’affetto che ci avete dato’

Una vicenda che ha commosso l’Italia. Sui social in tanti hanno condiviso le foto di Maui rilanciando appelli nella speranza che fosse ritrovato. Dopo ore di ricerche il lieto fine. “Maui è con noi, grazie a tutti per l’affetto che ci avete dato. Domani mattina (martedì 1° ottobre) saremo collegati con Federica Panicucci a Mattino 5 e racconteremo cosa è successo”. Appena si è diffusa la notizia del ritrovamento dello spitz tedesco in tanti hanno manifestato la loro gioia sui social.