Alessandro Venturelli, Roberta Carassai in lacrime a Storie italiane: ‘Vado in Olanda, istituzioni assenti’

Fatica a trattenere le lacrime Roberta Carassai durante l’intervento a Storie Italiane. Sono 22 mesi che non si hanno notizie di Alessandro Venturelli, il 22enne di Sassuolo che si è allontanato da casa il 5 dicembre 2020.

Eleonora Daniele: ‘Non so con quale coraggio Roberta sia criticata perché va a cercare il figlio’

Nelle ultime settimane ha preso sempre più consistenza la pista olandese. Le indagini hanno preso questa direzione dopo aver effettuato un’analisi dei dispositivi del giovane che effettuava numerose ricerche sui Paesi Bassi. “Noi insieme alla nostra Roberta andremo in Olanda perché questa pista molto importante sta riaccendendo le speranze” – ha riferito Eleonora Daniele.

“Ti penso spesso, perché non so come si possa convivere con un dolore del genere. Roberta è stata anche criticata perché viene in tv per cercare il figlio e non so con quale coraggio si può fare una cosa del genere”.

Roberta Carassai: ‘Vado in Olanda, ma cosa sta facendo il Commissario straordinario per le persone scomparse?’

La madre di Alessandro Venturelli ha parlato con la voce rotta dal pianto. “Ho aspettato tanto prima di prendere questa decisione in quanto sarebbe toccato alle Istituzioni andare in Olanda ma sono completamente assenti. Noi abbiamo un Commissario straordinario per le persone scomparse al quale vorrei dire cosa sta facendo.

Ci ho messo un anno per ottenere l’autorizzazione per diffondere le foto di mio figlio in Olanda dove c’è una trasmissione omologa a Chi l’ha visto. Vorrei capire cosa stanno facendo” – ha aggiunto Roberta Carassai in chiusura di Storie Italiane.