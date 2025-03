Maxi incidente nel foggiano: muore 19enne, grave una bambina

Tragico incidente nel foggiano, un morto e diversi bambini feriti

É di un morto, un ragazzo di 19 anni, e diversi feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica 2 marzo poco prima delle 19:00 lungo la strada provinciale 141 tra Zapponeta e Margherita di Savoia, nel Foggiano. Cinque le autovetture coinvolte. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e carabinieri.

Ci sono anche dei bambini tra i sei feriti in un incidente stradale avvenuto nel Foggiano. Una bimba è stata trasportata in gravi condizioni in elisoccorso. Cinque i mezzi coinvolti sulla strada provinciale 141 che collega Zapponeta a Margherita di Savoia. Le cause sono ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118 con diverse ambulanze.