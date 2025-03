Tragedia a Cava de’ Tirreni: auto contro un muro, muore il 27enne Marco Apostolico

Marco Apostolico

Schianto nella notte: un morto e tre feriti, una ragazza in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale si è verificato alle 4:30 del mattino di domenica 2 marzo a Cava de’ Tirreni , in provincia di Salerno .

Un’Alfa Romeo bianca, con a bordo quattro giovani di Castel San Giorgio , si è schiantata contro un muro all’incrocio tra via Arti e Mestieri e la variante per Nocera Superiore .

Nel violento impatto, avvenuto in via Pasquale Santoriello , ha perso la vita Marco Apostolico, 27enne di Castel San Giorgio . Tra i feriti c’è una ragazza in condizioni critiche , attualmente ricoverata presso l’ ospedale Ruggi di Salerno .

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso: strada pericolosa sotto esame

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Non è il primo incidente che si verifica in quel punto: appena una settimana fa si era registrato un altro sinistro.

Gli abitanti della zona hanno più volte segnalato la pericolosità della strada , che si conferma ancora una volta teatro di una tragedia stradale .

Lutto cittadino: annullati i festeggiamenti del Carnevale

Il dolore per la morte di Marco Apostolico ha colpito profondamente la comunità di Castel San Giorgio .

La sindaca Paola Lanzara ha annunciato la sospensione dei festeggiamenti del Carnevale , in segno di lutto:

“Da sindaco, da madre, sono davvero addolorata e distrutta per questa ennesima tragedia. Marco Apostolico era un ragazzone nel fiore degli anni, dal cuore d’oro, un gigante buono che ho visto crescere e che ci lascia improvvisamente e tragicamente, lasciandoci con il cuore a pezzi.”

La sindaca ha poi comunicato la decisione unanime di rinviare a dati da destinarsi le sfilate in programma perdomenica e martedì .

Conclusioni: una strada che continua a mietere vittime

Quella di via Pasquale Santoriello si conferma una strada pericolosa , teatro di incidenti ricorrenti .

Mentre la comunità di Castel San Giorgio piange la scomparsa di Marco Apostolico , le autorità locali dovranno valutare possibili interventi per aumentare la sicurezza stradale ed evitare nuove tragedie.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sulle condizioni dei feriti.