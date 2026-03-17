Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti, caos totale e autostrada paralizzata

Maxi tamponamento sulla Messina Palermo

Cosa è successo sull’autostrada A20 Messina-Palermo?

Una mattinata da incubo per centinaia di automobilisti sull’autostrada A20 Messina-Palermo, trasformata improvvisamente in una trappola di lamiere e paura. Intorno alle ore 8:45 del 17 marzo, all’interno della galleria Villafranca, tra gli svincoli di Milazzo e Rometta Marea, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 veicoli.

Auto, furgoni e mezzi pesanti: un serpentone metallico bloccato nel cuore di un tunnel, dove lo spazio si restringe e ogni errore si amplifica. L’incidente si è verificato lungo la corsia in direzione Palermo, ma le conseguenze hanno paralizzato l’intero tratto autostradale.

Quanti veicoli sono stati coinvolti e ci sono feriti?

Il bilancio, per quanto impressionante, ha almeno un dato che tira un sospiro di sollievo: nessuna persona è rimasta ferita. Un miracolo, considerando la portata dell’incidente.

Secondo i Vigili del Fuoco, i mezzi coinvolti sono circa 80. Un numero che racconta meglio di qualsiasi parola la dimensione dell’impatto e la complessità dell’intervento.

Gli occupanti dei veicoli sono stati assistiti sul posto dai sanitari del 118, intervenuti insieme alle squadre di emergenza per gestire una situazione definita “estremamente critica”.

Perché l’autostrada è stata chiusa e cosa ha causato il caos?

A rendere ancora più delicata la situazione è stato lo sversamento di gasolio sulla carreggiata. Un elemento che ha trasformato l’asfalto in una superficie pericolosa, aumentando il rischio di ulteriori incidenti.

Per questo motivo, l’autostrada A20 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta. Una decisione inevitabile per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati.

Il traffico è stato deviato sulla strada statale 113, ma il risultato è stato un effetto domino: lunghe code, ingorghi nei centri abitati e automobilisti intrappolati per ore.

Come sono intervenuti i soccorsi nella galleria Villafranca?

Operare dentro una galleria non è mai semplice. Spazi ristretti, visibilità limitata, rischio incendi: ogni intervento diventa una sfida logistica.

Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per districare i mezzi coinvolti, assistere le persone e mettere in sicurezza i serbatoi dei veicoli, evitando conseguenze ben più gravi.

Sul posto anche la Polizia Stradale, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Un lavoro coordinato, quasi chirurgico, in un contesto ad alta tensione.

Quando è stata riaperta l’autostrada A20

Dopo ore di interventi, verifiche e messa in sicurezza, è arrivata finalmente la notizia attesa: l’autostrada A20 Messina-Palermo è stata riaperta al traffico.

A comunicarlo è stato il Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce il tratto. La riapertura segna la fine dell’emergenza, ma lascia dietro di sé una scia di disagi e interrogativi.

Cosa può aver causato il maxi tamponamento?

Al momento, le cause precise dell’incidente restano da chiarire. Tra le ipotesi più plausibili: condizioni dell’asfalto compromesse, distanza di sicurezza non rispettata e possibile effetto catena innescato da un primo impatto.

In una galleria, dove gli spazi sono ridotti e i tempi di reazione minimi, basta un attimo per trasformare un rallentamento in un incidente di proporzioni gigantesche.

Un incidente senza feriti, ma che lascia il segno

Ottanta veicoli coinvolti, traffico paralizzato, centinaia di persone bloccate. Eppure, nessun ferito. Un paradosso che fa riflettere.

Quello accaduto sull’A20 è il classico caso in cui la cronaca sfiora la tragedia senza consumarla. Ma resta un campanello d’allarme: sulla sicurezza stradale, sulle infrastrutture e sulla gestione delle emergenze.

Perché basta poco, pochissimo, per passare dal caos al dramma.