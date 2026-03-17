Il tribunale di Latina

Cosa emerge dall’inchiesta sulla madre arrestata a Latina

Una vicenda che scuote profondamente Latina e che, per la sua gravità, si impone con la forza brutale delle storie che nessuno vorrebbe leggere e che invece inchiodano l’opinione pubblica. Al centro dell’inchiesta c’è una donna di 40 anni, operatrice sanitaria, arrestata nel giugno 2025 con accuse pesantissime: violenza sessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe il figlio 14enne.

La Procura di Roma, che coordina le indagini, ha chiesto per lei una condanna a 16 anni di reclusione, nonostante la scelta del rito abbreviato. Una richiesta che dà la misura di quanto il quadro accusatorio venga ritenuto grave dagli inquirenti. Ma il caso, già di per sé devastante, si allarga ulteriormente perché non riguarda soltanto la madre del ragazzo.

Chi sono gli altri coinvolti nel caso di Latina

Accanto alla donna compare infatti un imprenditore quarantenne, indicato dagli atti come suo amante. Anche per lui la Procura ha chiesto una condanna a 16 anni. Le accuse contestate ruotano attorno al concorso nella violenza e alla pornografia minorile. A rendere ancora più cupo il quadro c’è poi la posizione della moglie dell’uomo, rinviata a giudizio: il processo nei suoi confronti inizierà il 16 aprile davanti al Tribunale di Latina.

Secondo l’impianto accusatorio, anche la donna avrebbe avuto un ruolo nella vicenda. Sarà naturalmente il dibattimento a chiarire responsabilità, confini e peso delle singole condotte. Ma già oggi il fascicolo racconta, secondo la Procura, una rete di relazioni malate e di corresponsabilità che va ben oltre il gesto individuale.

Come è stata scoperta la vicenda e come sta il ragazzo

L’indagine, stando a quanto trapelato, sarebbe partita da un sospetto maturato quasi incidentalmente. Alcuni colleghi della donna avrebbero notato il suo stato di agitazione e alcuni lividi sulle braccia. Da lì i dubbi, poi la segnalazione all’ex marito, che avrebbe deciso di presentare denuncia, preoccupato anche per il figlio.

È a quel punto che l’inchiesta cambia passo. Il sequestro del telefono dell’imprenditore avrebbe consentito agli investigatori di trovare elementi ritenuti decisivi per ricostruire il presunto sistema di scambi e documentazione degli abusi. Un passaggio cruciale, perché trasforma un sospetto familiare in un’inchiesta giudiziaria di enorme impatto.

Il ragazzo non ha chiari ricordi delle perversioni di cui è stato è stato vittima. Ora vive con i parenti.