Nino Frassica punge ancora Valeria Marini: ‘Chiedo scusa a Valeria…’ ma poi cita la Golino

Nino Frassica e Valeria Marini

Perché Nino Frassica e Valeria Marini stanno facendo discutere

Il caso Nino Frassica–Valeria Marini continua a far parlare il mondo dello spettacolo e, soprattutto, i social. Tutto nasce dalla famosa battuta del comico durante il Festival di Sanremo, quando aveva ironizzato sulle labbra della showgirl. Una battuta che Valeria Marini non ha preso bene.

La settimana scorsa, ospite nel programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, la diva stellare si era commossa in diretta chiedendo pubblicamente delle scuse.

«Sono stanca di chi disprezza e dice cattiverie», aveva detto tra le lacrime.

Marini aveva spiegato che Frassica si era già scusato in privato, ma che lei desiderava delle scuse pubbliche.

Un appello che sembrava destinato a chiudere la polemica. In realtà, la storia ha preso una piega decisamente più ironica.

Cosa è successo a Che Tempo Che Fa

Durante la puntata dell’8 marzo di Che Tempo Che Fa sul Nove, ospite al tavolo di Fabio Fazio, Nino Frassica ha deciso di tornare sull’argomento.

Il comico ha preso la parola e ha annunciato solennemente:

«Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria. Chiedo scusa a Valeria».

In studio e davanti alla televisione molti hanno pensato immediatamente a Valeria Marini.

Ma il finale ha spiazzato tutti.

Frassica ha continuato:

«Le chiedo scusa perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino».

Un colpo di scena perfettamente in linea con lo stile surreale del comico.

La battuta che ha acceso i social

Il riferimento alla polemica con Valeria Marini è apparso subito evidente.

Il siparietto ha fatto rapidamente il giro dei social, dove molti utenti hanno commentato la gag con ironia.

C’è chi ha definito la scena «geniale» e chi invece l’ha interpretata come una nuova frecciata alla showgirl.

Il dibattito online si è acceso soprattutto perché la richiesta di scuse pubbliche di Marini era arrivata solo pochi giorni prima.

Le “scuse” social di Nino Frassica

In realtà il comico aveva già fatto un primo passo sui social.

Il giorno dopo le lacrime di Valeria Marini in televisione, Frassica aveva pubblicato su Instagram un post con la scritta:

«Scusa Valeria».

Sembrava una vera ammissione di colpa.

Ma anche in quel caso la situazione aveva preso una piega ironica.

Il messaggio accompagnava infatti un video del 2019 tratto proprio da Che Tempo Che Fa, in cui Frassica faceva la stessa identica battuta sulle labbra della showgirl.

Il dettaglio che ha fatto discutere

Nel video del 2019 Valeria Marini era presente in studio e sembrava reagire con grande leggerezza.

Alla fine dello sketch, infatti, la showgirl aveva commentato sorridendo:

«Ma come le pensi queste cose?».

E Fabio Fazio aveva concluso il momento con una battuta:

«Grazie Valeria, sei super simpatica».

Proprio questo dettaglio ha diviso il pubblico.

Perché oggi la battuta fa più rumore

Secondo alcuni commentatori televisivi, il contesto è cambiato.

Nel 2019 la scena avveniva in uno studio televisivo con la showgirl presente e consapevole dello scherzo.

Al Festival di Sanremo, invece, la battuta è arrivata sul palco dell’evento televisivo più seguito d’Italia, davanti a oltre dieci milioni di telespettatori.

Una differenza che, secondo molti, può spiegare perché la reazione di Marini sia stata più forte.

Come ha reagito Valeria Marini

Per il momento la showgirl non ha commentato pubblicamente la nuova battuta di Frassica.

Sui suoi profili social ha condiviso soltanto alcuni contenuti legati a un evento mondano a cui ha partecipato insieme al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e al conduttore Beppe Convertini.

Nessun riferimento alla gag andata in onda sul Nove.

La polemica continuerà?

Nel mondo dello spettacolo italiano le polemiche spesso finiscono per alimentare lo spettacolo stesso.

E la vicenda tra Nino Frassica e Valeria Marini sembra avere ancora qualche capitolo da scrivere.

Resta da capire se la diva stellare sceglierà di rispondere con ironia oppure se la richiesta di scuse pubbliche vere tornerà al centro della scena.

Intanto, sui social, il siparietto di Frassica è già diventato uno dei momenti televisivi più commentati degli ultimi giorni.