Catherine Birmingham

Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori

Il caso dei “famiglia nel bosco” continua a scuotere l’opinione pubblica italiana. Dopo l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento della madre Catherine Birmingham dai suoi tre figli, la vicenda è diventata uno dei temi più discussi nel dibattito pubblico.

La decisione dei giudici ha generato un’ondata di polemiche, con interventi di politici, esperti e garanti per l’infanzia. Il nodo centrale della vicenda riguarda il futuro dei tre bambini, che da mesi vivono in una casa famiglia, lontani dai genitori che avevano scelto di crescere i figli in una vita isolata nel cosiddetto casolare nel bosco.

Ora, dopo l’ultimo provvedimento giudiziario, il timore sollevato da diversi osservatori è che la situazione possa evolvere verso uno scenario ancora più drastico: l’adozione dei minori.

Perché alcuni esperti parlano di rischio adozione

Tra le voci più critiche verso la decisione del tribunale c’è quella dello psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte e coordinatore del team di psicologi che segue la famiglia Birmingham-Trevallion.

Secondo Cantelmi, l’allontanamento della madre rappresenta una scelta estremamente rischiosa.

«Con questa ordinanza shock abbiamo imboccato una strada sbagliata e persino pericolosa», ha dichiarato lo psichiatra. «Procedure così dure rischiano di aprire la strada all’adozione».

Cantelmi sostiene che la separazione della madre dai figli potrebbe produrre conseguenze psicologiche molto pesanti per i bambini. Dal suo punto di vista, la soluzione più equilibrata sarebbe stata quella di riunificare la famiglia sotto il controllo di un’équipe socio-sanitaria della Asl, monitorando la situazione senza spezzare il nucleo familiare.

Cosa prevede l’ordinanza del Tribunale dei minorenni

L’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila è molto chiara: i bambini devono essere trasferiti in un’altra struttura.

Un passaggio che sta creando non poche difficoltà. Alcune case famiglia, infatti, sarebbero restie ad accogliere i minori per evitare l’attenzione mediatica che la vicenda sta generando.

Altre strutture, invece, si trovano troppo lontane dalla zona dove vivono attualmente i genitori, rendendo più complicati gli incontri tra la coppia e i figli.

Proprio su questo punto stanno lavorando gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che stanno cercando di evitare il trasferimento.

Secondo i legali, l’ordinanza sarebbe «scarno e inadeguata», perché non terrebbe conto delle condizioni emotive dei minori, già provati dalla separazione dalla madre.

La battaglia legale della famiglia

Nelle prossime ore gli avvocati della coppia presenteranno un ricorso alla Corte d’Appello per chiedere la sospensione dell’ordinanza.

L’obiettivo è chiaro: ottenere un provvedimento che permetta almeno temporaneamente di ricongiungere i bambini con la madre o di rivedere le modalità della separazione.

Nel frattempo la situazione familiare resta molto delicata.

Catherine è rimasta nel casolare nel bosco insieme alla sorella, che ha raccontato come la donna sia ancora sotto shock per la decisione dei giudici.

Il padre, Nathan Trevallion, continua invece a visitare i figli nella casa famiglia. Nelle ultime ore li ha incontrati portando due peluche come regalo, trascorrendo con loro qualche ora tra pranzo e giochi prima di tornare dalla moglie.

Perché il caso è diventato un caso politico

La vicenda ha ormai assunto una dimensione politica nazionale.

Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la prossima settimana farà visita alla famiglia.

«Non da vicepresidente del Consiglio ma da papà e da genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata», ha scritto sui social.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente sulla questione, criticando la decisione dei magistrati e annunciando un’ispezione ministeriale.

Secondo Meloni, alcune decisioni giudiziarie sarebbero «figlie di letture ideologiche» e rischierebbero di infliggere ai bambini «un altro pesantissimo trauma».

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha quindi deciso di inviare ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila per verificare la gestione del caso.

Il ruolo del Garante per l’infanzia

Nel frattempo anche il Garante regionale per l’infanzia si è recato nella casa famiglia dove sono ospitati i bambini.

L’obiettivo è evitare che vengano trasferiti in un’altra struttura.

«Stiamo facendo in modo che i bambini non vadano via da questa struttura», ha dichiarato.

Una soluzione che però, dal punto di vista giuridico, richiederebbe un nuovo provvedimento del tribunale.

Una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica

Il caso dei bambini del bosco resta uno dei più complessi degli ultimi anni.

Da una parte ci sono le preoccupazioni delle autorità sulla tutela dei minori. Dall’altra le critiche di chi ritiene che l’intervento dello Stato sia stato troppo duro.

Nel frattempo, mentre avvocati e magistrati si confrontano nelle aule giudiziarie, tre bambini restano al centro di una vicenda che ha ormai travalicato i confini locali ed è diventata un caso nazionale.