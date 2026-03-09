Notizie Audaci

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentro

RihannaA sinistra le forze dell'ordine davanti all'abitazione di Rihanna

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles

Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta. La casa di Rihanna, a Beverly Hills, è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco sparati da una donna che si trovava a bordo della propria auto.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’episodio è avvenuto intorno alle 13:21 ora locale quando una donna, descritta come circa trentenne, si è avvicinata alla proprietà della cantante e ha aperto il fuoco.

In totale sarebbero stati esplosi circa dieci colpi.

Almeno quattro proiettili hanno colpito la villa, mentre uno avrebbe addirittura attraversato i muri dell’abitazione.

Rihanna era in casa durante gli spari?

Al momento della sparatoria Rihanna era all’interno della sua abitazione.

Fortunatamente la cantante non è rimasta ferita e, secondo quanto riferito dalle autorità, sta bene.

Non è ancora chiaro se nella villa fossero presenti anche:

  • il compagno A$AP Rocky
  • i loro tre figli RZA, Riot Rose e la più piccola nata nel 2025

La cantante non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

Come è stata arrestata la sospettata

Dopo aver sparato contro la proprietà, la donna ha tentato di fuggire a bordo di una Tesla bianca.

La fuga però è durata poco.

La polizia di Los Angeles ha rintracciato il veicolo a circa 12 chilometri dalla casa della cantante e ha fermato la sospettata.

La donna è stata arrestata senza ulteriori incidenti ed è ora in custodia cautelare.

Sul posto gli agenti hanno trovato diversi bossoli di fucile d’assalto, elemento che ha subito fatto scattare un’indagine approfondita.

Perché la casa di Rihanna è stata presa di mira

Al momento il movente della sparatoria resta sconosciuto.

Le autorità stanno cercando di capire se si sia trattato di:

  • un gesto isolato
  • un atto mirato contro la cantante
  • o un episodio legato a disturbi della sospettata

Gli investigatori stanno analizzando anche eventuali collegamenti tra la donna arrestata e l’entourage della star.

Un periodo già turbolento per la coppia

La sparatoria arriva dopo mesi già intensi per la coppia.

Nel 2025, A$AP Rocky è stato coinvolto in un processo per presunta sparatoria contro un ex amico, da cui è stato assolto.

In quell’occasione Rihanna si era presentata in tribunale con i due figli.

Ora, dopo gli spari contro la sua villa, la sicurezza della star è tornata al centro dell’attenzione.

Per il momento l’unica certezza è che l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

E che qualcuno, nel cuore di Beverly Hills, ha deciso di prendere di mira una delle celebrità più famose del mondo.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

