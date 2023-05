Michela Murgia malata di tumore: ‘Spero di morire quando Meloni non sarà Premier’, la replica

La Premier Giorgia Meloni ha commentato sui social quanto riferito da Michela Murgia in un’intervista al Corriere della Sera.

Michela Murgia ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio: ‘L’importante è non morire fascista’

La scrittrice ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio ed ha fatto riferimento al mandato del Presidente del Consiglio. “Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più Premier. Perché il suo è un governo fascista. Quando avevo vent’anni ci chiedevamo se saremmo morti democristiani. Non importa se non avrò più molto tempo: l’importante per me ora è non morire fascista” – ha detto Michela Murgia.

Affermazioni alle quali Giorgia Meloni ha replicato. “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei . E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspicato, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo“.

Giorgia Meloni: ‘Spero che riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Premier perché punto a restare a lungo’

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera la scrittrice ha dichiarato che le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa ed al cervello. “Dal quarto stadio non si torna indietro. Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario.

L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti” – ha aggiunto che sognava di andare in Corea. “Forse ci andrò quando disperderanno le mie ceneri nell’oceano, a Busan“.

La scrittrice: ‘Mi sto curando con un’immunoterapia per guadagnare tempo’

Poi l’annuncio delle nozze: “Sposerò un uomo ma poteva essere una donna. Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Posso sopportare molto dolore, ma non di non essere presente a me stessa” – ha chiosato Michela Murgia.