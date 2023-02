Barbara Palombelli a Tv Talk, da Giorgia Meloni a Donnamaria al GF Vip: ‘Edoardo ha imparato bene’

Dalla telefonata di Giorgia Meloni in diretta durante Stasera Italia al successo di Forum passando all’esperienza di Edoardo Donnamaria al GF Vip. Barbara Palombelli è stata ospite della puntata del 4 febbraio di Tv Talk. Durante la puntata del 1° febbraio del talk politico il Premier è intervenuto a sorpresa in diretta sul caso Cospito.

Barbara Palombelli, la stoccata sull’intervento di Giorgia Meloni a Stasera Italia: ‘Spesso siamo i soli ad andare in diretta’

“Sono stata presa di sorpresa perché quando è finita la trasmissione mi dicevano vai avanti, vai avanti. Penso che fosse accaduto qualcosa a quelli del programma successivo. Poi mi hanno messo un cartello c’è Giorgia Meloni al telefono. L’ho riconosciuto come un grande riconoscimento alla fatica che facciamo visto che andiamo sempre in diretta. Probabilmente se un Presidente del Consiglio vuole intervenire in un programma cerca quello che va in diretta e noi spesso siamo i soli ad andare in diretta” – ha affermato la giornalista.

Poi Barbara Palombelli ha parlato della sua decennale esperienza a Forum. “Noi non siamo soltanto la risata o la rissa. Forum racconti della vita vera più della politica. Forum è mio marito mentre Stasera Italia è la mia amante occasionale” – ha aggiunto la conduttrice della trasmissione in onda su Canale 5.

La giornalista su Edoardo Donnamaria: ‘Sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa’

Poi il discorso è scivolato sul percorso al GF Vip di uno dei volti di Forum, Edoardo Donnamaria. Esperienza che in passato aveva fatto anche Paolo Ciavarro. “Il successo di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip si deve alla gavetta che ha fatto qua. Perché è riuscito in questi mesi di reality a spaccare il capello prima in 7, poi in 14 ed in 25 che poi è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose. Lui ha talmente imparato bene che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e comporterebbe una sentenza” – ha aggiunto durante l’intervista a Tv Talk.