Milano, due investimenti in poche ore: feriti madre e figlio disabile 13enne, grave 52enne

Due investimenti a Milano nel giro di poche ore, a segnalare un’emergenza sempre più preoccupante. Una donna di 52 anni è stata travolta nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre da un’auto sulle strisce pedonali in via Lorenteggio ed è ora in condizioni disperate. Soccorsa in arresto cardiocircolatorio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove è stata intubata.

Una donna di 52 anni è stata travolta sulle strisce pedonali in via Lorenteggio: la donna era andata in arresto cardiaco

L‘incidente è avvenuto poco dopo le 18:00, quando la 52enne è stata investita da una macchina diretta verso il centro della città. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso e si è messo a disposizione degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i primi accertamenti. Poche ore prima, intorno alle 14:30, una mamma e il figlio di 13 anni con disabilità sono stati investiti in via De Nicola da un 61enne che non si è fermato a prestare soccorso. La donna e il ragazzino sono stati traportati in ospedale in codice giallo e le loro condizioni non sono gravi.

Secondo i primi accertamenti della polizia locale, anche la donna e il ragazzino stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto, un’utilitaria grigia, li ha urtati all’improvviso, facendoli cadere a terra e distruggendo la carrozzina del ragazzo. L’uomo alla guida, dopo l’impatto, si sarebbe fermato per guardare da vicino la donna riversa a terra e subito dopo si sarebbe rimesso al volante, allontanandosi velocemente. Rintracciato poco dopo, il 61enne è stato arrestato per omissione di soccorso.

Il pirata della strada è stato rintracciato grazie alla visione dei filmati di sorveglianza e alla testimonianza di chi ha assistito alla scena. Mamma e figlio sono stati trasportati entrambi all’ospedale Niguarda, dove la donna è stata poi accettata al pronto soccorso in codice arancione con una frattura al bacino e lesioni al volto. In seguito all’impatto, infatti, sarebbe stata sbalzata di qualche metro.

Madre e figlio disabile investiti in via De Nicola da un 61enne che non ha prestato soccorso

Al ragazzino, che ha riportato traumi guaribili in tre giorni, sarebbe stata regalata una nuova carrozzina dagli agenti della polizia locale. Solo pochi giorni fa, l’11 dicembre scorso, una mamma peruviana di 34 anni era stata investita e uccisa da un Tir, sempre a Milano. Stava attraversando viale Renato Serra sulle strisce pedonali insieme ai suoi due bambini trasportati nel passeggino, entrambi salvi per miracolo. L’autista del Tir, dopo l’incidente, era andato a lavorare. Rintracciato, è stato subito arrestato.