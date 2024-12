Travolta sulle strisce mentre attraversa con i figli sul passeggino, muore 34enne a Milano

Una donna di 34 anni ha perso la vita a Milano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e con semaforo verde, in compagnia dei suoi due figli, gemelli di un anno e mezzo, nel passeggino e la nonna di 59 anni. L’incidente è avvenuto alle 9:40 di mercoledì 11 dicembre in viale Renato Serra, all’incrocio semaforizzato con via Scarampo. Il conducente è scappato ed è stato arrestato nella tarda mattinata per omicidio stradale.

La vittima è stata travolta da un camion in viale Serra, il conducente arrestato dopo la fuga: illesi nonna e gemellini

Un tir stava svoltando a destra e ha investito la donna, di origini peruviane, insieme ai bambini e la nonna 59enne, che sono rimasti illesi, ma sono stati accompagnati per accertamenti in ospedale, al Niguarda, dai soccorsi di Areu 118. L’autista del camion, un 24enne, è scappato dopo l’incidente. Il marito della vittima, un 36enne, non era presente al momento dell’investimento mortale.

Sono in corso le indagini della polizia locale di Milano. Il conducente del mezzo pesante è stato rintracciato e arrestato. Il caso è seguito dal pm di turno Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola. Nei filmati si vede la vittima, con il passeggino doppio, accompagnata dalla nonna dei piccoli, attraversare la strada da viale Serra in direzione del Portello, e il camion che arriva da viale De Gasperi e la travolge durante la svolta a destra.

‘L’ha trascinata per dieci metri, gli ho gridato di fermarsi’

Poi la fuga senza prestare soccorso. La vittima viveva in zona ed era uscita di casa da poco con i piccoli per fare una passeggiata. “É stata trascinata per una decina di metri, ho gridato verso il camionista. Gli ho detto: fermati è morta” – ha riferito un testimone che ha spiegato che il conducente del mezzo aveva visto quello che era accaduto. L’uomo, originario della Romania, ha raccontato di aver assistito all’incidente mentre, come ogni giorno, si trovava a chiedere l’elemosina al semaforo.