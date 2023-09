Milano, Vassil Facchinetti travolto e ucciso all’uscita della discoteca: pirata in caserma 16 ore dopo

Travolto e ucciso a 28 anni da un pirata della strada all’uscita della discoteca. Dopo essere fuggito il conducente, un trentenne di origini nordafricane, della Mercedes si è presentato 16 ore dopo l’incidente alla stazione Musocco dei carabinieri per autoaccusarsi dopo aver riferito in un primo momento che qualcuno gli aveva rubato la berlina.

Vassil Facchinetti è stato investito all’uscita della discoteca, il conducente non si è fermato a soccorrerlo

La vita di Vassil Facchinetti si è spenta in Viale Jenner alle 4 di domenica 17 settembre. Era da poco uscito dall’Alcatraz di Milano, in via Valtellina, dove aveva trascorso la serata con alcuni amici. Pare avesse perso contatto con alcuni degli amici con i quali aveva trascorso la serata. Era rimasto un po’ indietro e forse per raggiungerli ha attraversato in un punto senza strisce pedonali. Una macchina lo ha preso in pieno e poi si è allontanata senza soccorrerlo.

Aiutato dai presenti il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni – già in arresto cardiaco – all’ospedale Niguarda dove, nonostante il massaggio cardiaco e le stimolazioni, è deceduto poco dopo al pronto soccorso. In base a quanto accertato dalla Polizia locale che sta svolgendo le indagini, la vettura proveniva da via Livigno ed è andata verso piazzale Maciacchini in direzione del centro.

L’investitore prima aveva denunciato il furto dell’auto poi si è autoaccusato 16 ore dopo

I vigili urbani hanno esaminato i filmati delle telecamere della zona e grazie anche ad altri elementi si ritiene di poter ragionevolmente rintracciare il guidatore. Vassil Facchinetti era originario di Settimo Milanese comune dell’hinterland dove lo definiscono “un ragazzo d’oro”.

Era italiano ma nato a Rousse, in Bulgaria, e aveva lavorato come barman: la sua passione è visibile sul profilo Instagram dove ci sono molte immagini dei cocktail che preparava. Quello della notte tra sabato e domenica 17 settembre è solo l’ultimo di una serie di incidenti stradali mortali che sta funestando Milano.

Chi era Vassil Facchinetti

Dall’inizio dell’anno, sono otto i pedoni morti in città su 32 totali nell’intera regione, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Pedoni dell’Asaps, l’associazione sostenitori della Polizia stradale. E anche i ciclisti hanno pagato un prezzo altissimo a Milano dove a causa delle numerose vittime, in tanti hanno timore ora a utilizzare la bicicletta.

Dopo ore di ricerche il trentenne si è presentato in caserma ed è stato iscritto dal pm Paolo Storari con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso anche in vista dell’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni sul corpo del ventottenne Vassil.