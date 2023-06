Missili su Kramatorsk, le gemelle Anna e Yulia muoiono a 14 anni mentre mangiano la pizza

Due sorelle gemelle di 14 anni hanno perso la vita in un attacco missilistico russo contro un ristorante affollato nella città orientale di Kramatorsk, in Ucraina, nella giornata di mercoledì 28 giugno.

Undici le vittime in totale tra cui una ragazza di 17 anni. Nel bombardamento sono rimaste ferite 61 persone. In ospedale è stato trasportato anche un bambino di otto mesi. In relazione all’attacco a Kramatorsk, il Cremlino ha affermato che la Russia ha attaccato solo obiettivi militari e non civili.

“La Russia ha deliberatamente preso di mira aree affollate” – ha ribattuto su Telegram il ministro degli affari interni dell’Ucraina, Ihor Klymenko.

Anna e Yulia Aksenchenko avrebbero compiuto 15 anni a settembre, ha riferito il dipartimento dell’istruzione del consiglio comunale di Kramatorsk in un post condiviso su Facebook con la foto delle due ragazze che sorridono davanti a una telecamera. Le due adolescenti stavano mangiando una pizza quando è stato compiuto il raid russo che ha seminato distruzione e vittime. Erano in procinto di finire la terza media.

Il missile ha colpito sia il ristorante che un centro commerciale nel centro di Kramatorsk poco dopo le 20:00, secondo il ministero dell’Interno ucraino. Otto persone sono state estratte vive dalle macerie.

Do you remember what you dreamed about when you were 14? Twins Julia and Anna must have had million plans. They moved out of Kramatorsk to a safer place and only came to visit mom. Their dreams were shattered because Russia decided that pizza place is a military target. pic.twitter.com/cgRR4NCcLN