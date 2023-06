Titan, la moglie del pilota pronipote di una coppia che morì sul Titanic

La moglie del pilota del sottomarino Titan, Stockton Rush, amministratore delegato di OceanGate, è la discendente di una coppia che morì sul Titanic nel 1912.

Wendy Rush è la pronipote di Isidor e Ida Straus: la coppia morì durante il viaggio inaugurale del Titanic

Wendy Rush è la pronipote del magnate della vendita al dettaglio Isidor Straus e di sua moglie, Ida, che facevano parte del gruppo di oltre 1500 persone che morirono durante il viaggio inaugurale del Titanic. La coppia è stata immaginata da Lew Palter nei panni di Isidor ed Elsa Raven nei panni di Ida nel film vincitore dell’Oscar del 1997 “Titanic”, diretto da James Cameron. Diverse scene incentrate su di loro nel film sono state tagliate, una scena con i personaggi che si stringono l’un l’altro su un letto mentre la nave affonda è diventata particolarmente famosa.

In realtà la coppia, che stava tornando a casa negli Stati Uniti dalla nativa Germania, è stata vista l’ultima volta dai sopravvissuti in piedi insieme sul ponte tenendosi per mano prima di essere spazzata via da un’onda. I sopravvissuti al disastro hanno ricordato di aver visto Isidor Straus rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio quando donne e bambini stavano ancora aspettando di fuggire dal transatlantico che affondava. Ida Straus, sua moglie da quattro decenni, dichiarò che non avrebbe lasciato il marito, e i due furono visti in piedi a braccetto sul ponte del Titanic mentre la nave affondava.

Isidor e Ida Straus

La moglie del pilota del Titan ha partecipato a tre spedizione OceanGate

Wendy Rush, nata Wendy Hollings Weil, ha sposato Stockton Rush nel 1986. La sua pagina LinkedIn dice che ha partecipato a tre spedizioni OceanGate al relitto del Titanic negli ultimi due anni. Ricopre il ruolo di direttore delle comunicazioni ed è un membro di lunga data del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza dell’azienda.