Morta Lil Tay, l’influencer e rapper muore improvvisamente a 14 anni con il fratello

La rapper e influencer Lil Tay è morta improvvisamente a soli 14 anni. A dare notizia è la famiglia in una nota postata sul suo account Instagram, nel quale si annuncia anche la morte del fratello di Lil Tay, il cui vero nome è Claire Hoppe.

La famiglia non ha reso note le cause del decesso della controversa influencer Lil Tay e del fratello

Le cause del decesso dell’influencer non sono state rese note e la famiglia chiede la privacy del pubblico in un momento difficile come quello che sta attraversando. Lil Tay è divenuta una star online nel 2018 a soli 9 anni con video che la ritraevano nei panni da rapper e mentre sfoggiava uno stile di vita sontuoso. Tay è poi sparita dai social in seguito a una battaglia legale per la custodia fra i suoi genitori.

Nessun dettaglio è stato riferito anche sul fratello, il 16enne Jason. “Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy mentre piangiamo questa schiacciante perdita, poiché le cause del decesso di Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine “.

Molti hanno accusato i genitori di averla istruita a realizzare contenuti virali, ma in un’intervista del 2018 con Good Morning America, ha negato le affermazioni. “Gestisco da sola il mio Instagram” – riferì definendosi “la più giovane flexer”. É diventata famosa sui social media quando aveva solo 9 anni per le uscite irriverenti e per i video in cui lanciava grosse quantità di denaro a terra mentre saltava dentro e fuori da auto sportive esotiche.