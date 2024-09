Morta Muriel Furrer, dramma ai mondiali di ciclismo: la caduta della 18enne in un tratto in discesa

Mondo del ciclismo in lutto. È morta Muriel Furrer. La 18enne era caduta giovedì 26 settembre durante la gara su strada nella categoria juniores e aveva subito una grave lesione cerebrale traumatica. Era arrivata in elicottero in ospedale in elicottero in condizioni disperate.

Muriel Furrer non ce l’ha fatta, fatale la lesione cerebrale traumatica riportata dopo la caduta ai mondiali juniores di Zurigo

La giovane atleta si è spenta venerdì 27 settembre all’Ospedale universitario di Zurigo. “È con grande tristezza che la Federazione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Ciclismo e Paraciclismo su Strada UCI Zurigo 2024 hanno ricevuto la tragica notizia della morte della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer“, si legge sul sito della Federazione Svizzera di Ciclismo.

“L’Uci e il Comitato Organizzatore UCI dei Campionati del Mondo di Ciclismo e Strada UCI esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer, ai suoi amici e alla sua federazione Swiss Cycling. La famiglia chiede che la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile” – si legge ancora.

“Con Muriel Furrer la comunità ciclistica internazionale perde un’atleta che aveva ancora il suo futuro davanti a sé”, ha scritto il Comitato organizzatore del Mondiale che esprime “profonde condoglianze” alla famiglia, agli amici e a Swiss Cycling (federazione ciclistica svizzera). Muriel è caduta in un tratto in discesa in un bosco vicino a Kuesnacht. Ad oggi non ci sono immagini dell’incidente.

La rassegna iridata di ciclismo non sarà sospesa, è il terzo decesso durante una gara in 15 mesi

Poche ore prima della notizia della morte, l’Uci aveva annunciato che il Mondiale sarebbe proseguito dopo aver preso la decisione di concerto con la famiglia della ciclista. Negli ultimi quindici mesi tre le tragedie nel corso di una gara di ciclismo: la prima il 16 giugno del 2023 quando mori lo svizzero Gino Mader di 26 anni, caduto in occasione del Tour de Suisse, la seconda quella del 25enne norvegese Andrè Drege il 6 luglio scorso nella discesa dal Grossglockner durante il Giro d’Austria, e oggi la terza, quella di Muriel.