Morte Gioia Del Regno a Fisciano: 26 ferite sul corpo, prende corpo un’ipotesi

Gioia Del Regno

Un ritrovamento sconvolgente

È stato un pomeriggio drammatico quello di giovedì 22 maggio per i colleghi di lavoro di Gioia Del Regno, 55enne residente a Fisciano, in provincia di Salerno. Non vedendola arrivare al lavoro e non riuscendo a contattarla, il titolare del negozio di abbigliamento dove lavorava si è recato presso la sua abitazione, in località Soccorso. Una volta dentro, la macabra scoperta: il corpo esanime della donna, immerso in un lago di sangue nella vasca da bagno.

I primi rilievi e l’autopsia

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, i sanitari del 118 e i militari della sezione investigativa scientifica di Salerno. Purtroppo, non c’era più nulla da fare. L’esame autoptico, condotto all’ospedale Fucito dal medico legale Giuseppe Consalvo con la partecipazione del consulente di parte Giuseppe Raimo, ha rivelato un dato sconvolgente: ben 26 ferite da arma bianca, la maggior parte concentrate sul torace, ma anche all’addome e alle gambe.

Un gesto estremo?

Le indagini inizialmente non escludevano l’ipotesi di omicidio, ma con il passare delle ore si è fatta strada la possibilità che si trattasse di un suicidio. La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno, non vi erano segni di effrazione e accanto al corpo è stato ritrovato un coltello. Secondo gli inquirenti, le ferite sono compatibili con colpi auto-inferti. Inoltre, il corpo non presenta segni di difesa.

Una tragedia annunciata?

Gioia Del Regno, secondo quanto riferito da conoscenti, soffriva da tempo di depressione. Le sue condizioni psicologiche potrebbero aver avuto un ruolo cruciale nel tragico epilogo. Tuttavia, la quantità e la violenza delle ferite lasciano sgomenti anche i periti, che parlano di “una volontà incrollabile di morire”. La donna, madre di una bambina di soli 10 anni, era separata dal marito e viveva da sola.

La comunità sotto choc

Il caso ha profondamente colpito la comunità di Fisciano e i colleghi di Gioia, che la ricordano come una persona sempre precisa e gentile. Al momento, l’inchiesta aperta dalla Procura di Nocera Inferiore prosegue formalmente contro ignoti, ma l’ipotesi di suicidio è quella ritenuta più probabile. Il referto autoptico completo sarà disponibile tra circa tre mesi.

L’ultimo saluto mercoledì 28 maggio

Ora resta il dolore per una morte che ha lasciato una famiglia distrutta, una figlia, Francesca, senza madre e molti interrogativi. I funerali di Gioia Del Regno saranno celebrato mercoledì 28 maggio nella chiesa Santissima Annunziata in Costa di Mercato San Severino (Salerno) con inizio alle 10:30.