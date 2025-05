Omicidio a Bologna: Giuseppe Marra trovato morto dalla compagna in casa

Giuseppe Marra è stato trovato morto nel suo appartamento

Un tragico risveglio a Bologna

Una tranquilla mattina di fine maggio si è trasformata in una scena di orrore per la città di Bologna. Giuseppe Marra, 59 anni, originario di Aosta ma residente da anni nel capoluogo emiliano, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Zanolini, nel quadrante est della città. La scoperta è avvenuta poco dopo le 10:00 di martedì 27 maggio, quando la compagna, rientrando a casa, ha rinvenuto il corpo dell’uomo disteso a terra e coperto di sangue vicino all’ingresso.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

La donna, sconvolta, è scesa in strada per chiedere aiuto. Con i vestiti sporchi di sangue, ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Poco dopo, anche i carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini.

Le prime indagini: si tratta di omicidio

Coordinati dalla Procura di Bologna, gli investigatori hanno escluso fin da subito l’ipotesi del malore. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con violenza. Sul posto sono intervenuti anche la Pm Manuela Cavallo e il medico legale Filippo Pirani. Dall’abitazione non risultano oggetti rubati: portafogli e cellulare erano al loro posto.

Il contesto familiare e lavorativo

Giuseppe Marra e la compagna, entrambi originari della Valle d’Aosta, gestivano un negozio di cannabis light in via Indipendenza. Vivevano insieme dal 2021 nella casa di via Zanolini. Secondo quanto emerso, avevano affrontato un periodo di crisi ma si stavano riavvicinando. Nessuno dei due aveva precedenti penali.

Giuseppe Marra

Una scena raccapricciante

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, Giuseppe Marra era ancora a terra, a pochi metri dall’ingresso. Nessun segno di effrazione, nessuna traccia di fuga. All’interno dell’abitazione era presente solo il gatto della coppia. La moglie, ora sotto choc, è stata portata in pronto soccorso per ricevere assistenza psicologica.

Le prossime fasi delle indagini

Le autorità stanno vagliando tutte le ipotesi. Nessuno è ancora indagato formalmente, ma le forze dell’ordine non escludono nessuna pista, compresa quella di un gesto interno alla coppia. Si attendono i risultati dell’autopsia per avere un quadro più chiaro delle cause del decesso. Gli investigatori stanno anche analizzando eventuali tracce ematiche o impronte rilevate sulla scena del crimine.

Residenti sconvolti

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti i clienti del negozio e i residenti della zona. Giuseppe Marra era conosciuto come una persona riservata e gentile. In molti ora si chiedono cosa possa aver portato a un epilogo così drammatico.