Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Giallo Formentera: la morte di Luisa Asteggiano non è violenta, il compagno torna libero

DiRedazione

Pubblicato: 7 Ott, 2025 - ore: 16:05 #Bra, #Formentera, #Luisa Asteggiano
Luisa Asteggiano viveva a Formentera con il compagnoLuisa Asteggiano viveva a Formentera con il compagno

Luisa Asteggiano morta a Formentera: cade l’ipotesi del femminicidio

La morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo) e residente da anni a Formentera, non sarebbe legata ad alcun atto violento. Lo ha confermato la Guardia Civil delle Baleari dopo l’autopsia eseguita sul corpo della donna, trovata senza vita la mattina di domenica nel suo appartamento di Es Pujols, celebre località turistica dell’isola.

In un primo momento, le autorità non avevano escluso l’ipotesi di un femminicidio. La presenza in casa del compagno, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arsizio, aveva infatti spinto gli investigatori a disporre un fermo per accertamenti. Tuttavia, gli esiti medico-legali hanno ribaltato il quadro iniziale.

L’autopsia smentisce l’ipotesi di violenza

Il referto autoptico parla chiaro: “la morte non è avvenuta per un evento violento”. La Guardia Civil, in una nota ufficiale, ha escluso quindi la pista del reato di genere e ha spiegato che ulteriori analisi sono in corso per chiarire le cause naturali del decesso.

Le prime ricostruzioni avevano lasciato aperte molte ipotesi — dall’aggressione all’incidente domestico — anche perché sul corpo di Luisa sarebbero stati riscontrati segni inizialmente ritenuti sospetti. Ma, come ha precisato la difesa di Sauna, si trattava di ferite compatibili con una caduta o un malore improvviso.

Chi era Ivan Sauna e perché era stato fermato

Ivan Sauna, figura conosciuta nel settore turistico locale, gestiva un’agenzia di affitti a Ibiza e Formentera. Era lui a trovarsi in casa al momento del decesso. Dopo un lungo interrogatorio, il 51enne era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in attesa di chiarimenti.

Durante l’udienza di convalida al Tribunale di Ibiza, Sauna ha ribadito la propria innocenza. Il suo avvocato, Michele Tortici, ha riferito ai media spagnoli che il giudice ha disposto la scarcerazione del suo assistito “alla luce del referto medico-legale, che conferma la morte naturale”.

Le autorità spagnole e il caso sui social

Il caso aveva subito catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media iberici. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aveva persino aperto un’indagine esplorativa, poi chiusa dopo le conclusioni dell’autopsia.

Il ministero per l’Uguaglianza aveva inizialmente inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, ma la successiva revisione ha escluso ogni elemento di violenza.

Cosa resta da chiarire sulla morte di Luisa Asteggiano

Nonostante l’esclusione di un atto criminale, gli inquirenti attendono ancora alcuni risultati tossicologici per determinare le cause esatte della morte. Le analisi serviranno a capire se la donna abbia avuto un malore improvviso o un evento patologico pregresso.

Per ora, il mistero di Formentera sembra avviarsi verso una soluzione naturale, ma la vicenda ha lasciato un segno profondo tra i residenti italiani dell’isola.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Caso Giulia Schiff, nonnismo al battesimo del volo: ‘Tutti assolti’, le reazioni

Ott 6, 2025 Redazione
Attualità

Gela, Veronica Abaza: ‘Non è stata una caduta, ma un femminicidio’, arrestato Lucian Stan

Ott 6, 2025 Redazione
Attualità

Greta Thunberg: ‘Siamo stati maltrattati, ma il vero scandalo è Gaza’, le denunce degli attivisti

Ott 6, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Giallo Formentera: la morte di Luisa Asteggiano non è violenta, il compagno torna libero

Tempo Libero

Buon onomastico Rosaria e Rosario, oggi 7 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Attualità

Caso Giulia Schiff, nonnismo al battesimo del volo: ‘Tutti assolti’, le reazioni

Attualità

Gela, Veronica Abaza: ‘Non è stata una caduta, ma un femminicidio’, arrestato Lucian Stan

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.