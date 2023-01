Biagio Conte, fedeli in processione per il ‘fratello degli ultimi’: i funerali il 17 gennaio a Palermo

Saranno celebrati martedì 17 gennaio in Cattedrale a Palermo i funerali di Biagio Conte, il missionario laico che si occupava con dedizione agli ultimi. La salma del missionario laico resterà esposta fino a lunedì 16 gennaio nella chiesa della Missione Speranza e carità che con sacrificio e dedizione aveva fondato (le visite sono possibili dalle 9 alle 19).

Biagio Conte stroncato da un tumore a 59 anni, la salma esposta nella chiesa della Missione Speranza e carità

Il 59enne si è spento alle prime luci di giovedì 12 gennaio nella stanza-infermeria della Cittadella del povero e della speranza in via Decollati accompagnato dalle preghiere di quelli che amava definire fedeli compagni di viaggio e che sosteneva e aiutava quotidianamente per rendere la loro vita meno disagiata. Lottava da tempo contro una gravissima forma di tumore che non gli ha dato scampo. Di famiglia benestante Biagio Conte si allontanò ben presto dagli agi e dai lussi. La sua missione terrena era aiutare i ‘fratelli’ meno fortunati.

“Dopo il primo pellegrinaggio ad Assisi, sulle orme di San Francesco, si dedicò ai poveri di Palermo. Una sera passò dalla stazione, vide persone che dormivano all’addiaccio. Tornò a casa, prese un thermos, un Vangelo, un sacco a pelo e li raggiunse” – aveva ricordato Don Pino Vitrano, il sacerdote che l’ha sempre accompagnato, qualche giorno fa durante la celebrazione di una messa alla quale Biagio Conte aveva voluto assistere nonostante le sue precarie condizioni di salute.

Sulle orme di San Francesco, lasciò una vita agiata per aiutare i più deboli, almeno 10000 fedeli gli renderanno omaggio

Fondò la Missione di via Archirafi, poi la Missione femminile e la Cittadella di via Decollati che possono ospitare 1000 persone con le mense che arrivano a fornire 2400 pasti al giorno. Nella lotta a sostegno dei poveri Biagio Conte non ha esitato a mettere a dura prova il suo fisico con digiuni e proteste estreme fino a ritirarsi in montagna. Da ieri in tanti gli stanno tributando l’ultimo affettuoso omaggio nella sua Palermo.

Previsti almeno diecimila fedeli. Per favorire l’afflusso in via Decollati sono stati predisposti due servizi gratuiti di navetta, attivi dalle 15,30 di giovedì 12 gennaio. Il primo sarà operativo dal parcheggio Basile ed il secondo dal Foro Italico, altezza via Lincoln (ex Hotel Jolly). Tanti i messaggi istituzionali. Dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Regione Sicilia Schifani.