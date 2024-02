Morto Marco Pezzati, tragico incidente a Isca sullo Jonio: il fiorentino giocava nel San Luca

Il calciatore Marco Pezzati , 31 anni, è deceduto la notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio in un incidente stradale a Isca sullo Jonio in provincia di Catanzaro, sulla statale 106. Per causa ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale l’uomo viaggiava è uscita di strada ribaltandosi.

Incidente sulla statale 106: morto il 31enne calciatore Marco Pezzati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno provveduto ad estrarre la vittima dalle lamiere. Gli accertamenti sulla dinamica sono condotti dai carabinieri. Il 31enne era di origini toscane e giocava in Calabria nella Asd San Luca 1961 in serie D. In passato ha militato nella Sangiovannese, squadra toscana che ha anche partecipazione ai tornei di serie C.

“In queste ore dolorose e drammatiche, il mio pensiero e l’abbraccio dell’intera Città metropolitana va alla squadra Asd San Luca e alla comunità tutta di San Luca per la scomparsa del difensore Marco Pezzati, avvenuta stanotte, nell’ennesimo incidente verificatosi sulla statale 106“. È quanto scrive in una nota il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprimendo il suo cordoglio per la morte del calciatore appena trentunenne della squadra giallo-rossa.

Il cordoglio del sindaco di Reggio Calabria per la scomparsa del giocatore dell’Asd San Luca

Pezzati era nato a Firenze nel 1993 ed aveva militato in molte squadre toscane, tra le quali la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano. Era andato a giocare in Calabria nel 2020 nella squadra del San Luca. Era un grande tifoso della Fiorentina. Anche il papà era morto in un incidente stradale.