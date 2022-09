Il 24enne Elia Fiorio trovato morto in albergo dagli amici a Maiorca: ‘Aveva mal di testa e non è venuto a mare’

Il ventiquattrenne italiano Elia Fiorio, originario del vicentino, è morto improvvisamente a Maiorca (Spagna), sulla Costa del Sol, martedì 30 agosto. Il 24enne è stato trovato privo di vita dai suoi due amici che si erano recati al mare.

Il vicentino ha preferito restare in stanza perché avvertiva una forte emicrania

Prima che gli amici si recassero in spiaggia, Elia si era lamentato per un forte mal di testa ed aveva deciso di restare in camera nella speranza che quella fastidiosa emicrania passasse per uscire la sera con i compagni di vacanza. I due amici lo hanno lasciato sul letto dove l’hanno trovato privo di sensi al rientro. I soccorsi sono stati allertati immediatamente con i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Secondo le autorità spagnole l’uomo ha perso la vita per cause naturali ma i genitori di Elia Fiorio hanno chiesto l’autopsia per accertare cosa abbia provocato la morte del figlio. Il 24enne era originario di Nove, un comune in provincia di Vicenza, ma da tempo risiedeva a Pianezze e lavorava in un supermercato a Sarcedo.

Gli amici di Elia Fiorio l’hanno trovato morto, i genitori hanno chiesto l’autopsia

“Era sempre positivo ed un grande motivatore” – ha scritto un amico sui social che si chiede come sia possibile che un ragazzo in salute sia morto improvvisamente.

“Non si può morire così a 24 anni”. Sconvolti i familiari con papà Angelo e mamma Stefania che hanno raggiunto Maiorca accompagnati dalla sorella, Marta, del ragazzo morto improvvisamente.