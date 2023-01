Wafffler69 muore all’improvviso a 33 anni, era diventato famoso su TikTok per mangiare cibo scaduto

Era diventato famoso perché mangiava cibi scaduti e bizzarri. Taylor LeJeune, noto come Wafffler69, è deceduto in Louisiana prematuramente all’età di 33 anni. La notizia dell’improvvisa scomparsa è stata comunicata dal fratello dalla star di TikTok, seguito da 1,8 milioni di follower, mercoledì 11 gennaio.

Taylor LeJeune è deceduto dopo una disperata corsa in ospedale: l’annuncio del fratello su TikTok

“Mio fratello Taylor è morto intorno alle 22:00 a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d’urgenza in ospedale ma dopo un’ora e mezza è deceduto. Non so cosa succederà nel prossimo futuro… ma ho pensato che avrei dovuto farlo sapere a tutti coloro che l’hanno seguito su TikTok“.

Clayton Claydorm ha detto di aver ricevuto una telefonata concitata dalla madre che diceva che aveva bisogno dell’auto per accompagnare Wafffler69 in ospedale perché faticava a respirare. Il 33enne è stato trasportato al pronto soccorso in ospedale. Anche il padre e il nonno di Taylor LeJeune sono morti prematuramente (prima dei 50 anni) per insufficienza cardiaca. Su GoFundMe ha attivato una pagina per aiutare la madre a pagare le spese per il funerale e la cremazione.

Wafffler69 era seguitissimo sui social per i video in cui mangiava cibi strani o scaduti

LeJeune è diventato popolare su TikTok pubblicando video mentre assaggia un’ampia varietà di cibi e snack particolari, tra cu trippa di manzo in scatola e cavallette fritte. Waffler69 ha ottenuto successo soprattutto con i filmati che lo vedevano mangiare alimenti scaduti con visualizzazioni record. Quattro giorni fa l’ultimo video condiviso in cui si vede mentre mangia un Big Fruit Loop immerso in una ciotola di latte su suggerimento di un follower.