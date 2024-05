Muore risucchiato dal motore di un aereo ad Amsterdam sotto lo sguardo dei passeggeri (VIDEO)

Una persona è morta dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo passeggeri della Klm all’aeroporto Schiphol di Amsterdam intorno alle 15:00 di mercoledì 29 maggio.

Lo riferisce la compagnia aerea olandese. La polizia, riferiscono i media locali, ha affermato che è troppo presto per dire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Passeggeri e membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo quando la persona è caduta nelle pale della turbina in rotazione. Il volo era diretto a Billund, in Danimarca. Non è chiaro se la vittima viaggiasse con la compagnia aerea o lavorasse in aeroporto.

I passeggeri e l’equipaggio a bordo del volo sono stati fatti sbarcare ed hanno ricevuto supporto psicologico. I testimoni hanno riferito di un “rumore infernale” e hanno visto il fumo uscire dal motore dopo l‘incidente. La pista su cui si è verificato l’evento è strettamente regolamentata, rendendo rari tali incidenti. Il ministero del Lavoro ha inoltre inviato ispettori sugli standard sul posto di lavoro per stabilire se si fosse trattato di un incidente sul lavoro.

Visuals of Emergency crews at Amsterdam's Schiphol Airport attending the serious ground incident, after a person was ingested into the KLM Embraer E190STD aircraft (PH-EZL) engine on the apron.



