Musk vs Zuckerberg in Italia, Gasparri all’attacco: ‘Pensino prima a fare il loro dovere fiscale’

La sfida Musk-Zuckerberg in Italia fa storcere il muso alla sinistra e non infiamma il senatore di Forza Italia Gasparri. “Vorrebbero usare l’Italia per un evento apparentemente benefico che potrebbe avere certamente larga risonanza, grazie al grande potere del web di cui siamo tutti ben consapevoli.

Maurizio Gasparri boccia la sfida tra i patron di Twitter e Facebook in Italia: ‘Devono pagare le tasse e qui e nel mondo’

Ma temo che questa strana ‘sfida’ servirebbe, a mio avviso, soprattutto ad un recupero di immagine di fronte a un problema grande come una casa: l’evasione fiscale globale dei giganti della rete. È inutile che si ammantino di buone intenzioni. Si parla di 200milioni versati a favore di ospedali. Ma sono miliardi e miliardi quelli che questa gente deve pagare di tasse in Italia e nel mondo” – ha riferito l’esponente politico in riferimento al duello tra il patron di Twitter (X) e quello di Facebook.

“Accettino di pagare quello che devono insieme ai loro colleghi tipo Bezos. In cambio gli si potrà offrire solo una visita gratuita agli Uffizi e al Colosseo, accompagnati da guide ben preparate. Dopo aver fatto una visita ‘a pagamento’ all’Agenzia delle entrate. Il governo Meloni sta ben operando su ogni versante, dall’economia al lavoro, dalla cultura alla politica estera. Non vedo perché offrire spunti polemici a sinistre spompate” – ha aggiunto Maurizio Gasparri.

‘Facciano una visita a pagamento all’Agenzia delle entrate e poi li accompagniamo agli Uffizi e al Colosseo’

“Musk e c. invece di sfide mediatiche affrontano il loro dovere fiscale. Troppo facile oscurare una fama di pessimi contributi con un obolo benefico. Con le loro tasse ricostruiremmo tutta la sanità italiana” – ha chiosato il senatore di Forza Italia.