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Napoli, 21enne ferito alla gola nel rione Conocal: fermata la sorella di 15 anni, cosa è successo

DiRedazione

Pubblicato: 5 Ott, 2026 - ore: 22:32 #aggressione, #Conocal, #Napoli
Il giovane è stato ricoverato a Villa BetaniaIl giovane è stato ricoverato a Villa Betania

La lite in casa e poi il ferimento alla gola

È ancora ricoverato in gravissime condizioni il giovane di 21 anni ferito alla gola nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, all’interno di un’abitazione di via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli, periferia Est di Napoli.

Secondo la prima ricostruzione investigativa, ancora in fase di accertamento, a colpirlo sarebbe stata la sorella di 15 anni, al culmine di una lite familiare. L’arma utilizzata sarebbe stata un paio di forbici, con il colpo che avrebbe raggiunto il giovane alla gola.

Il 21enne è stato soccorso e trasportato alla clinica Villa Betania, dove è tuttora ricoverato in condizioni estremamente gravi.

La lite sarebbe nata dalle critiche alla sorella

Gli investigatori della Polizia di Stato stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto nell’appartamento del rione Conocal.

Stando a quanto trapelato nelle prime ore dell’indagine, all’origine della discussione ci sarebbero state le critiche rivolte dal fratello alla 15enne e alle sue frequentazioni. Un confronto familiare che sarebbe progressivamente degenerato fino all’aggressione.

Si tratta, tuttavia, di una prima ricostruzione e gli accertamenti dovranno chiarire la sequenza esatta dei fatti, le parole pronunciate durante la lite e la dinamica del ferimento.

La 15enne in Questura, denunciata per lesioni gravissime

Dopo l’episodio la ragazza è stata accompagnata in Questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i Minorenni di Napoli, che dovrà assumere le decisioni di competenza.

Le indagini sono state condotte rapidamente dalla Polizia di Stato, intervenuta per raccogliere le prime testimonianze e ricostruire quanto accaduto nell’abitazione.

Resta soprattutto da chiarire la dinamica dell’aggressione e l’esatta responsabilità della minorenne rispetto al ferimento del fratello.

Il 21enne resta in pericolo di vita

Le condizioni del giovane napoletano rimangono molto gravi. Il ferimento alla gola ha reso necessario il ricovero a Villa Betania, dove i medici continuano a monitorarne le condizioni.

Sul contesto familiare sono inoltre emersi precedenti di polizia a carico di entrambi i genitori dei due ragazzi, elemento che gli investigatori stanno valutando nell’ambito degli accertamenti complessivi sul nucleo familiare.

La priorità resta ora il quadro clinico del 21enne, mentre la Procura per i Minorenni dovrà valutare la posizione della sorella e gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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