Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Napoli, la 22enne Ilenia Musella uccisa a coltellate: fratello principale sospettato, irreperibile

DiRedazione

Pubblicato: 3 Feb, 2026 - ore: 20:11 #accoltellamento, #Napoli, #omicidio Ilenia Musella
Ilenia Musella non ce l'ha fatta, è morta all'arrivo all'ospedaleIlenia Musella non ce l'ha fatta, è morta all'arrivo all'ospedale

Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Napoli con diverse coltellate alla schiena nel pomeriggio del 3 febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta in circostanze ancora da chiarire all’interno del rione Conocal, zona di case popolari nel quartiere Ponticelli.

La vittima e il luogo del delitto

Ilenia Musella viveva in via Chiaro di Luna, a pochi minuti d’auto dall’ospedale Villa Betania. La giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con più fendenti, forse durante una lite familiare. La Polizia non esclude che la colluttazione sia avvenuta all’aperto, nei pressi dell’abitazione della vittima, in un’area sprovvista di sistemi di videosorveglianza.

L’arrivo in ospedale e le circostanze del trasporto

Ilenia Musella è stata trasportata in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania a bordo di un’automobile privata, il cui conducente è al momento non identificato. Ilenia sarebbe deceduta durante il trasporto o pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale, poco prima delle 17. L’auto utilizzata per il trasporto si è dileguata subito dopo aver consegnato la vittima al personale sanitario.

All’ingresso dell’ospedale si è radunata una folla di parenti e vicini, tra lacrime e tensione, senza che si registrassero episodi di disordine. Polizia e carabinieri hanno mantenuto il controllo della situazione.

Indagini della Polizia di Stato e principali sospetti

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, con il coinvolgimento della Squadra Mobile della Questura di Napoli, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La Procura di Napoli coordina le attività investigative.

Il principale sospettato è il fratello della vittima, attualmente irreperibile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio e il ruolo di eventuali altre persone coinvolte, compreso chi fosse alla guida dell’auto che ha portato Ilenia in ospedale.

Testimonianze e contesto del rione Conocal

Parenti e amici della vittima vengono sentiti dagli agenti per ricostruire gli ultimi momenti di vita della giovane. Il rione Conocal, dove risiedeva Ilenia, è un agglomerato di case popolari senza sistemi di videosorveglianza, rendendo più complessa la ricostruzione delle fasi dell’aggressione.

Secondo alcune fonti, la lite alla base del delitto potrebbe essere di natura familiare, ma gli accertamenti sono in corso per chiarire motivazioni e dinamica.

Coordinamento investigativo e prossimi passi

La Polizia mantiene attivo il coordinamento tra le diverse strutture investigative coinvolte. L’obiettivo principale è rintracciare il fratello della vittima e identificare eventuali testimoni oculari dell’aggressione.

Le autorità valuteranno anche eventuali provvedimenti cautelari e acquisiranno ulteriori elementi, tra cui eventuali sistemi di videosorveglianza nelle strade limitrofe e testimonianze dei vicini, per completare il quadro dell’omicidio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Omicidio Pierina Paganelli, spunta un’altra relazione di Dassilva: la difesa punta a smontare il movente passionale

Feb 3, 2026 Redazione
Attualità

Niscemi, precipita l’auto simbolo della frana: il drone riprende la caduta, polemiche per l’assicurazione

Feb 3, 2026 Giuseppe D'Alto
Attualità

Piacenza, padre aggredisce la maestra davanti alla figlia: pugni a scuola per la richiesta di uscita anticipata

Feb 3, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Napoli, la 22enne Ilenia Musella uccisa a coltellate: fratello principale sospettato, irreperibile

Attualità

Omicidio Pierina Paganelli, spunta un’altra relazione di Dassilva: la difesa punta a smontare il movente passionale

Attualità

Niscemi, precipita l’auto simbolo della frana: il drone riprende la caduta, polemiche per l’assicurazione

Attualità

Piacenza, padre aggredisce la maestra davanti alla figlia: pugni a scuola per la richiesta di uscita anticipata

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.