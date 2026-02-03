Napoli, la 22enne Ilenia Musella uccisa a coltellate: fratello principale sospettato, irreperibile

Ilenia Musella non ce l'ha fatta, è morta all'arrivo all'ospedale

Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Napoli con diverse coltellate alla schiena nel pomeriggio del 3 febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta in circostanze ancora da chiarire all’interno del rione Conocal, zona di case popolari nel quartiere Ponticelli.

La vittima e il luogo del delitto

Ilenia Musella viveva in via Chiaro di Luna, a pochi minuti d’auto dall’ospedale Villa Betania. La giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con più fendenti, forse durante una lite familiare. La Polizia non esclude che la colluttazione sia avvenuta all’aperto, nei pressi dell’abitazione della vittima, in un’area sprovvista di sistemi di videosorveglianza.

L’arrivo in ospedale e le circostanze del trasporto

Ilenia Musella è stata trasportata in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania a bordo di un’automobile privata, il cui conducente è al momento non identificato. Ilenia sarebbe deceduta durante il trasporto o pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale, poco prima delle 17. L’auto utilizzata per il trasporto si è dileguata subito dopo aver consegnato la vittima al personale sanitario.

All’ingresso dell’ospedale si è radunata una folla di parenti e vicini, tra lacrime e tensione, senza che si registrassero episodi di disordine. Polizia e carabinieri hanno mantenuto il controllo della situazione.

Indagini della Polizia di Stato e principali sospetti

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, con il coinvolgimento della Squadra Mobile della Questura di Napoli, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La Procura di Napoli coordina le attività investigative.

Il principale sospettato è il fratello della vittima, attualmente irreperibile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio e il ruolo di eventuali altre persone coinvolte, compreso chi fosse alla guida dell’auto che ha portato Ilenia in ospedale.

Testimonianze e contesto del rione Conocal

Parenti e amici della vittima vengono sentiti dagli agenti per ricostruire gli ultimi momenti di vita della giovane. Il rione Conocal, dove risiedeva Ilenia, è un agglomerato di case popolari senza sistemi di videosorveglianza, rendendo più complessa la ricostruzione delle fasi dell’aggressione.

Secondo alcune fonti, la lite alla base del delitto potrebbe essere di natura familiare, ma gli accertamenti sono in corso per chiarire motivazioni e dinamica.

Coordinamento investigativo e prossimi passi

La Polizia mantiene attivo il coordinamento tra le diverse strutture investigative coinvolte. L’obiettivo principale è rintracciare il fratello della vittima e identificare eventuali testimoni oculari dell’aggressione.

Le autorità valuteranno anche eventuali provvedimenti cautelari e acquisiranno ulteriori elementi, tra cui eventuali sistemi di videosorveglianza nelle strade limitrofe e testimonianze dei vicini, per completare il quadro dell’omicidio.