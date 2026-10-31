Napoli, 76enne muore dopo essere stato investito da una moto: tragedia in via Pietro Castellino

Il luogo del tragico incidente

L’anziano stava completando l’attraversamento quando è stato travolto da un motociclista di 51 anni

Tragedia nella serata di ieri a Napoli, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto in via Pietro Castellino. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.15, all’altezza del civico 155, nella parte alta della strada, in direzione di via Antonio D’Antona.

L’anziano stava terminando l’attraversamento della carreggiata quando è stato travolto da un motociclo condotto da un uomo di 51 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del pedone sono apparse subito disperate.

La corsa al Cardarelli e il decesso nella notte

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 76enne e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma le ferite riportate nell’investimento si sono rivelate fatali: il decesso è stato constatato intorno all’una di notte, circa sei ore dopo l’incidente.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti dell’Unità operativa Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Moto sequestrata, patente ritirata al conducente

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro, mentre al 51enne alla guida è stata ritirata la patente. L’uomo è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa, finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze e la presenza di condizioni di alterazione psicofisica.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare anche l’eventuale esecuzione dell’autopsia.

Al vaglio le telecamere e le testimonianze

Le indagini sono ancora in corso. Gli agenti dell’Infortunistica stradale stanno acquisendo le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e cercando eventuali testimoni che possano fornire elementi utili.

Le immagini e le dichiarazioni raccolte saranno fondamentali per chiarire la sequenza dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Resta da ricostruire con precisione come sia avvenuto l’impatto mentre il 76enne stava completando l’attraversamento della strada.