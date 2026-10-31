Nonna Silvi, dai fornelli di famiglia alla corte del Qatar: la malattia fulminante che l’ha portata via in 20 giorni

Nonna Silvi

È morta a 85 anni Silvia Bini, la cuoca toscana diventata una star mondiale dei social con le sue ricette e la sua spontaneità

Dalla cucina di famiglia a Castelfiorentino fino ai fornelli della residenza della famiglia reale del Qatar. Una storia straordinaria, costruita con ricette della tradizione, ironia e una spontaneità che aveva conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Nonna Silvi è morta a 85 anni, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e nella comunità di Montespertoli, dove viveva.

Dietro il nome diventato celebre sui social c’era Silvia Bini, conosciuta da tutti come Nonna Silvi. La cuoca e influencer si è spenta nella notte nella sua abitazione in provincia di Firenze. A portarla via è stata una malattia fulminante, durata appena venti giorni. A comunicare la notizia sono stati i nipoti attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale.

«Una malattia fulminante, in soli 20 giorni, si è portata via Nonna Silvi», hanno scritto, raccontando che era circondata dall’affetto dei suoi cari, con figli e nipoti accanto. Anche negli ultimi momenti, hanno aggiunto, continuava a interessarsi alla famiglia e al lavoro, chiedendo cosa ci fosse da fare e come procedessero le attività.

Il successo nato da un telefono e dalle ricette della nonna

La popolarità di Nonna Silvi era esplosa nell’ottobre 2022, quando il nipote Gabriele aveva iniziato a filmarla mentre preparava i suoi piatti. I video venivano realizzati all’interno del Forno Martini di Castelfiorentino, attività di famiglia, e pubblicati sui social.

Non servivano effetti speciali o costruzioni televisive: a conquistare il pubblico erano il suo modo diretto di parlare, le battute, la simpatia e soprattutto la capacità di trasmettere il valore della cucina fatta in casa. Le sue ricette raccontavano una Toscana autentica, fatta di ingredienti semplici, gesti tramandati e sapori di una volta.

In pochi anni il fenomeno è diventato internazionale. I suoi profili avevano raggiunto numeri impressionanti: 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. La sua storia aveva attirato anche l’attenzione del New York Times.

L’invito dell’emiro in Qatar e i riconoscimenti internazionali

Il successo sul web aveva aperto a Nonna Silvi porte che difficilmente avrebbe immaginato. Nell’agosto 2024 era arrivato un invito a Doha per cucinare per la famiglia reale Al-Thani. In quell’occasione aveva portato sulla tavola dell’emiro alcuni grandi classici della tradizione italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato.

Un’esperienza prestigiosa per una donna che aveva costruito la propria notorietà senza mai rinnegare le proprie origini e il legame con la cucina di casa.

Nel suo percorso erano arrivati anche il libro Le ricette di una vita, pubblicato da De Agostini nel novembre 2023, l’Italian Excellence Award e il riconoscimento di Food Hero da parte di TasteAtlas. Nel 2024 aveva inoltre ampliato il progetto imprenditoriale con la nascita della Nonna Silvi Srl Società Benefit e pubblicato un volume dedicato alla cucina italiana anche per il pubblico tedesco.

Nel 2025 aveva conquistato il premio Creator dell’Anno ai TikTok Awards. A maggio 2026 era stata tra i protagonisti di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su Tv8, nel ruolo di giudice. Il 15 ottobre 2026 era arrivato un altro riconoscimento importante: il premio Food ai Top Creators Awards di Forbes Italia.

Il ricordo dei nipoti: «Amore allo stato puro»

Tra i messaggi più toccanti c’è quello di Gabriele, il nipote che aveva contribuito a trasformare le sue ricette in un fenomeno seguito in tutto il mondo. Al Tirreno ha ricordato la nonna come «una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia».

Ha raccontato anche la forza dimostrata fino alla fine: «Fino all’ultimo respiro è rimasta lucida, interessandosi attivamente delle sue attività. Purtroppo una malattia ce l’ha portata via in poche settimane». E poi il saluto più personale: «Quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile. Ti amerò per sempre, Nonna».

Il ricordo del presidente della Regione Toscana

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto ricordarla con un messaggio sui social. Ha celebrato una donna capace di portare la cucina toscana nelle case di milioni di persone, senza perdere la spontaneità e il carattere schietto che l’avevano resa così amata.

L’azienda resterà chiusa per due giorni in segno di lutto. I nipoti hanno però assicurato che il progetto continuerà: «Con Nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere».

I funerali saranno celebrati lunedì 2 novembre a Montespertoli, nella chiesa di Sant’Andrea. La sua avventura è partita da una cucina di famiglia ed è arrivata in tutto il mondo. Ma il ricordo più grande, per chi l’ha amata, resterà quello della donna che sapeva trasformare un piatto preparato con semplicità in un momento di felicità condivisa.