Napoli, accoltellato Francesco Bianco: è il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo

Aggressione nel cuore di Napoli

Pomeriggio di sangue tra i vicoli del centro storico di Napoli: vittima dell’aggressione, dai contorni ancora misteriosi, è stato Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della nota e discussa tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane, accompagnato da un amico, è arrivato poco dopo le 15 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è stato medicato per una coltellata alla gamba. La ferita, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze, e Francesco è stato dimesso dopo poche ore con una prognosi di sette giorni.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno subito avviato le indagini, ma la partenza è in salita: il ragazzo, noto sui social come “Kekko”, ha mostrato reticenza nel raccontare i dettagli dell’aggressione.

Quartieri Spagnoli e Pallonetto di Santa Lucia nel mirino

I sospetti degli inquirenti si concentrano sulle fibrillazioni che da mesi attraversano i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia. Secondo quanto riferito, le prime risposte potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di cronaca. Nel gennaio 2024, infatti, era stato al centro di un caso quando, irreperibile da quasi un anno, era stato rintracciato dalla Polizia Municipale di Napoli dopo essersi allontanato da una casa famiglia.

Il precedente episodio di cronaca

Francesco Bianco aveva lasciato la struttura nell’aprile 2023. Gli agenti lo avevano fermato sul Lungomare di Napoli mentre guidava uno scooter senza patente. Durante i controlli, era emersa la segnalazione a suo carico: il giovane era stato quindi portato negli uffici della Municipale e successivamente trasferito, su disposizione degli assistenti sociali, in un’altra casa famiglia nel Casertano.

All’esterno della caserma, una cinquantina di persone, compresa la madre tiktoker, si erano radunate per seguire la vicenda, e Rita De Crescenzo aveva pubblicato diversi video sulla piattaforma social, amplificando l’eco mediatica del caso.

Prognosi e attualità delle indagini

Questa volta, la ferita alla gamba non ha provocato danni gravi, e il giovane è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. La Polizia di Stato sta vagliando tutte le piste, comprese le dinamiche legate a rivalità e tensioni che attraversano i vicoli del centro storico.

Le telecamere e le testimonianze potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire con precisione l’aggressione al figlio di Rita De Crescenzo.

Un pomeriggio che rimane avvolto nel mistero

La vicenda di Francesco Bianco conferma come anche le giovani generazioni legate ai social possano trovarsi improvvisamente al centro di episodi di violenza, spesso difficili da spiegare e con risvolti imprevedibili. La città di Napoli resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre la famiglia e i follower della tiktoker seguono con apprensione le indagini.