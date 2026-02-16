Notizie Audaci

Salerno, bambina di 2 anni azzannata da un cane in villa comunale: proprietaria si allontana, identificata

16 Feb, 2026
La bimba è stata azzannata mentre passeggia alla villa comunale di SalernoLa bimba è stata azzannata mentre passeggia alla villa comunale di Salerno

Aggressione nella villa comunale di Salerno

Attimi di paura questa mattina nella villa comunale di Salerno, quando una bambina di soli due anni è stata azzannata alla testa da un cane di grossa taglia, probabilmente un pastore belga malinois. La piccola, figlia di una coppia di cittadini stranieri, stava giocando sotto lo sguardo dei genitori quando l’animale, che apparentemente era al guinzaglio, si è improvvisamente scagliato contro di lei.

Fortunatamente, la dentatura del cane non ha provocato danni gravi e i genitori sono intervenuti immediatamente, evitando conseguenze peggiori.

La corsa in ospedale

I soccorsi sono stati allertati subito e la bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Qui i medici l’hanno sottoposta a una Tac per verificare eventuali danni interni al cranio e altri organi, riscontrando solo ferite superficiali al cuoio capelluto. La bambina è ora in osservazione nel reparto di chirurgia pediatrica, senza necessità di interventi chirurgici, e le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Indagini in corso

Gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Secondo alcune testimonianze, il cane era inizialmente al guinzaglio e condotto da una donna italiana. Dopo l’aggressione, però, la donna ha recuperato l’animale e si è allontanata senza prestare soccorso.

Successivamente la proprietaria dell’animale è stata identificata. Per l’identificazione decisive le immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti in zona

Il precedente tragico

Non è la prima volta che un cane aggredisce un minore in provincia di Salerno. Il caso più grave risale al 2024 a Eboli, quando due pitbull azzannarono e uccisero un bambino di 13 mesi, ferendo anche la madre e lo zio intervenuti per difenderlo. La vicenda odierna riporta l’attenzione sulla necessità di controlli rigorosi per cani di grossa taglia e sull’importanza della supervisione nei luoghi pubblici.

La vicenda continua

Al momento, le condizioni della bambina sono stabili, ma l’episodio resta sotto stretta osservazione. La comunità di Salerno segue con apprensione l’evolversi delle indagini, sperando che la giustizia possa fare luce su quanto accaduto e prevenire simili tragedie.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

