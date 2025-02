Rita De Crescenzo, quanto guadagna l’influencer del caso Roccaraso: ‘5000 euro per un’ora’

Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è diventata una icona del web grazie ai suoi video su TikTok e alla sua personalità esplosiva. Con oltre 2 milioni di follower, l’influencer napoletana è ora al centro di polemiche e successi mediatici, soprattutto dopo la controversa chiamata al weekend sulla neve a Roccaraso.

Chi è Rita De Crescenzo: biografia e origini

Rita De Crescenzo, 44 anni, vive a Pallonetto di Santa Lucia, vicino Napoli, e da circa due anni si dedica con successo a TikTok. Con il suo inconfondibile modo di fare partenopeo, balli e canzoni, è riuscita a conquistare il web, diventando un’icona tanto amata da essere richiesta nelle feste private.

Nata a Napoli il 10 agosto 1979, la sua storia personale è segnata da episodi intensi: a soli 12 anni rimase incinta di un camorrista e, nonostante la giovane età, portò avanti la gravidanza diventando mamma per la prima volta. Nel 2017 fu arrestata con l’accusa di spaccio di droga, ma, come ha raccontato poi ai suoi follower, venne assolta. Questi eventi hanno fatto da sfondo al suo successivo boom sui social, in particolare grazie alla passione per la musica neomelodica.

La carriera e il successo su TikTok

Nel 2020 Rita inizia a guadagnare rilevanza sulla piattaforma TikTok, e già nel 2021 lanciò i suoi primi singoli. Tra questi spicca la canzone “Ma te vulisse fa na gara e ballo”, che ha ottenuto oltre 4.6 milioni di visualizzazioni su YouTube, rendendola un punto di riferimento nel panorama musicale digitale. Oltre ai video musicali, la sua attività sui social comprende anche contenuti di lifestyle e intrattenimento, che hanno contribuito a consolidare la sua immagine di influencer di successo.

Vita privata: famiglia e relazioni

La vita privata di Rita De Crescenzo è altrettanto movimentata quanto la sua carriera. È legata sentimentalmente a Salvatore Bianco, anch’egli attivo sui social, e la coppia ha due figli: Rosario, 26 anni, e Kekko, 16 anni. Inoltre, Rita è mamma di Raimondo, il suo primogenito avuto a 12 anni, che oggi ha 31 anni e, solo da qualche anno, ha instaurato un rapporto più stretto con la madre. Questi aspetti della sua vita, spesso condivisi su TikTok, hanno contribuito a creare un’immagine autentica e vicina al pubblico.

Il Mercato degli Eventi: costo e gestione degli ingaggi

Uno degli aspetti più interessanti legati a Rita De Crescenzo riguarda il mercato degli eventi privati. Secondo quanto riportato da Il Centro il compenso per una comunione o una festa di laurea parte da 3.500 euro, ma chi conosce la persona giusta può riuscire a ottenere un prezzo di favore, sempre garantendo il regolare pagamento tramite fattura.

Pietro Pelagalli, manager di Rita, ha dichiarato:

“Perché adesso i giornalisti ci stanno a rompe. Prima per il popolo c’avevamo un occhio di riguardo».

Inoltre, per un’ora di spettacolo, il costo si aggira attorno ai 5.000 euro, comprensivi di performance, interazione con il pubblico e la creazione di contenuti per TikTok. Il manager si occupa della gestione dell’agenda e coordina un team di organizzatori, che, ad esempio, sta pianificando un concerto gratuito a Roccaraso”.

Prospettive Future e Conclusioni

Il percorso di Rita De Crescenzo, segnato da una serie di eventi personali e professionali intensi, continua a evolversi. La sua capacità di trasformare ogni occasione in un evento mediatico, unita alla gestione strategica della sua immagine l’ha resa una figura di riferimento nel mondo digitale. Nonostante le controversie, il suo successo sui social è inarrestabile.