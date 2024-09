Neonato morto a Traversetolo: la mamma 22enne lavorava come baby sitter, la decisione della nonna

É indagata con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, la ragazza di 22 anni madre del primo neonato trovato morto nel giardino di una villetta a Traversetolo (Parma). Si tratta di una studentessa universitaria in giurisprudenza che lavorava come baby sitter. Per tre anni era stata educatrice all’azione cattolica e con i genitori e il fratellino era in vacanza a New York al momento del ritrovamento.

La studentessa di Giurisprudenza accusata di omicidio volontario, le ipotesi sul rinvenimento del secondo neonato

Nessuno era a conoscenza della sua gravidanza, nemmeno la famiglia e il padre del bimbo, la ragazza non è stata seguita da un ginecologo e avrebbe partorito da sola in casa, senza l’aiuto di nessuno: la 22enne indagata per la morte del neonato trovato cadavere nel giardino di casa il 9 agosto a Traversetolo nel Parmense avrebbe fatto tutto da sola. È quanto emerge da un comunicato firmato dal procuratore di Parma, Alfonso D’Avino. Secondo indiscrezioni la ragazza avrebbe iniziato a fornire dettagli di quanto accaduto.

La procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha confermato “la notizia di un secondo rinvenimento” a Traversetolo. “Vanno svolti tutti gli accertamenti del caso (soprattutto di natura tecnica medico-legale) per delineare gli esatti contorni della vicenda stessa, anche di carattere temporale”, ha specificato. “La delicatezza estrema di questo nuovo episodio, vi è stata l’apertura di un fascicolo per possibile violazione del segreto di indagine in relazione alla propalazione della relativa notizia, che rischia di incidere sulle acquisizioni investigative in corso”.

A quanto si apprende, dai primi accertamenti svolti, i resti di questo neonato risalgono a più di un anno fa. Sulla 22enne – madre del bimbo trovato il 9 agosto – l’ombra di due infanticidi. L’ipotesi è che possa aver ucciso e nascosto lei anche il primo bambino.

La nonna paterna: ‘L’avrei cresciuto io questo bambino, non c’è giustificazione per quello che ha fatto’

Sotto choc i familiari. “Mio figlio è sconvolto. Se era surreale la prima, il secondo è qualcosa che va oltre. Credo che nel vocabolario italiano non siano ancora neanche state inventate le parole per descrivere questa situazione” – ha detto la nonna paterna a Ore 14, su Rai 2, ribadendo che nessuno era a conoscenza della gravidanza. “L’avrei cresciuto io questo bambino. Lei poteva andare dove voleva. Col fidanzato si frequentano da tempo, si conoscono dalle elementari” – ha aggiunto rimarcando che non vuole più vederla.

“Voglio solo che lei spieghi e dica cosa le è passato per l’anticamera del cervello. É una persona che non voglio incontrare. Non ci sarà mai una giustificazione a questa cosa qua. Ogni giorno c’è una cosa nuova. Adesso questa cosa del secondo che non sappiamo ancora nulla”.