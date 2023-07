Neoneli, avverte malore mentre guida: l’auto si ribalta, muore la moglie

Un improvviso malore mentre era alla guida dell’auto, l’incidente e il grande dolore per la morte della moglie che era al suo fianco. L’incidente si è verificato martedì 4 luglio lungo la statale 388 tra gli abitati di Busachi e Neoneli, in provincia di Oristano, in Sardegna.

Domenico Silvestro Piras si è sentito male mentre viaggiava sulla statale 338, morta Vittoria Murgia

Alla guida della Polo in cui ha perso la vita Vittoria Murgia, 75 anni, c’era Domenico Silvestro Piras, 82 anni, che ha perso il controllo della sua Polo a causa di un malore. L’anziano è rimasto ferito nell’incidente stradale in cui ha perso la vita la consorte. La coppia viveva a Neoneli.

L’incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto alle 14:15 all’altezza del chilometro 43. A causa del malore, l’anziano è finito fuori strada e l’auto si è ribaltata. La donna è morta poco dopo l’arrivo dei medici del 118, mentre il marito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Nuoro dove è ricoverato in gravi condizioni.