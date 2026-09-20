Gloria Mancini muore a 17 anni, il dolore di Mazzano Romano: ‘Sensibile e determinata’, gravi il fidanzato e una coppia

Gloria Mancini

La scontro violento tra auto sulla Mazzanese

Aveva 17 anni e una vita davanti, con la maturità ormai vicina e i 18 anni che avrebbe festeggiato tra appena un mese. Gloria Mancini è morta nella notte in uno schianto avvenuto sulla Mazzanese, in località Grezzano, nel territorio di Nepi, in provincia di Viterbo.

La ragazza, residente a Mazzano Romano, viaggiava a bordo di una Ford Fiesta insieme al fidanzato. Per cause ancora da chiarire, l’auto si è scontrata con una Fiat Panda sulla quale viaggiava una coppia di circa 60 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Gloria non c’era più nulla da fare.

Gloria incastrata nell’auto, inutili i soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Le squadre dei vigili del fuoco di Viterbo, Civita Castellana e Campagnano di Roma hanno lavorato per estrarre le persone rimaste coinvolte dalle vetture.

Gloria era rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiesta. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarla dalle lamiere e ad affidarla ai sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La 17enne è morta sul luogo dell’incidente.

Gli altri tre occupanti delle due automobili sono stati invece soccorsi e trasferiti in ospedale in codice rosso. Il fidanzato di Gloria è stato trasportato al Sant’Andrea, mentre la coppia che viaggiava sulla Panda è stata trasferita al Policlinico Gemelli. Le loro condizioni sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dello schianto è ancora da ricostruire

Sono diversi gli elementi che gli investigatori stanno raccogliendo per ricostruire con precisione cosa sia accaduto sulla Mazzanese.

Le due automobili sono state sequestrate e saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Anche la salma di Gloria è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.

Al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire con certezza come sia avvenuto lo scontro.

Mazzano Romano piange una ragazza che avrebbe compiuto 18 anni

La notizia ha gettato nello sconforto Mazzano Romano, comunità di circa tremila abitanti dove Gloria era conosciuta.

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Nicoletta Irato, ha espresso vicinanza alla famiglia, ricordando la ragazza come «orgogliosa, sensibile e determinata».

Gloria lascia i genitori, il fratello e i nonni. Il dolore della comunità si è subito riversato nei messaggi rivolti alla famiglia e agli amici della 17enne.

Anche Bassano Romano, dove la giovane studiava, è rimasta profondamente colpita dalla tragedia. Gloria frequentava il quinto anno del liceo delle Scienze umane dell’istituto Vincenzo Giustiniani.

Avrebbe dovuto affrontare la maturità al termine dell’anno scolastico. Prima ancora, però, avrebbe dovuto arrivare il traguardo dei 18 anni.

Il dolore della scuola: «Non è solo il luogo dove si studia»

A ricordare Gloria è stata anche la dirigente scolastica Maria Luisa Iaquinta, che ha parlato di una notizia arrivata come uno shock all’interno della comunità scolastica.

«Una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere ha svegliato stamani la nostra comunità scolastica», ha scritto la dirigente, esprimendo insieme ai docenti, al personale e agli studenti la vicinanza ai familiari della ragazza.

«Gloria era una nostra ragazza – ha dichiarato Iaquinta –. Davanti a un dolore così non esistono mai parole giuste. Alla famiglia diciamo che non è sola. Il nostro compito adesso è prenderci cura anche dei compagni. La scuola, in giornate come questa, non è solo il luogo dove si studia».

Parole che raccontano anche lo smarrimento dei compagni di classe, chiamati ad affrontare una perdita arrivata improvvisamente e a pochi mesi dall’esame di maturità.

Il ricordo degli amici e della Tuscia Nuoto

Nel dolore di Mazzano Romano si sono uniti anche gli amici e le realtà sportive che avevano conosciuto Gloria.

La Tuscia Nuoto ha ricordato la 17enne come «nostra amica, atleta e assistente bagnanti», stringendosi alla famiglia Mancini dopo la sua prematura scomparsa.

Cordoglio è stato espresso anche dal Comune di Bassano Romano e dalla contrada Li Santi di Mazzano Romano.

Intanto, nella comunità è stato organizzato un momento di preghiera. Oggi, domenica 20 settembre, dalle 19 alle 20, nella parrocchia San Nicola di Bari di Mazzano Romano, si terrà una veglia per Gloria. Don Italo e don Giuseppe hanno invitato a partecipare l’intera comunità e in particolare i giovani.

Una comunità intera si prepara così a stringersi attorno alla famiglia di Gloria, mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente che ha spezzato a soli 17 anni la vita della studentessa.