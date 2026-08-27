Montagnana, schianto fatale: Niccolò Camon muore a 24 anni, aveva iniziato da poco una nuova avventura calcistica

Niccolò Camon

La tragedia in via Saoncella

È morto a soli 24 anni Niccolò Camon, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Montagnana, in provincia di Padova. Il giovane, residente a Borgo San Marco e impiegato in un ufficio della provincia di Vicenza, era alla guida di una delle due auto coinvolte nello schianto. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30 in via Saoncella. Per Niccolò, nonostante i disperati tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. L’altro automobilista, un uomo di 54 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, anche con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Este e i carabinieri della Compagnia di Este. Il personale sanitario ha tentato di rianimare il 24enne, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

L’automobilista dell’altra vettura, una Renault, è stato preso in cura dai sanitari. La dinamica dello schianto resta ancora da ricostruire. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e acquisito gli elementi necessari a stabilire cosa abbia provocato la collisione.

Le due automobili sono state sequestrate. La Procura di Rovigo è stata informata dell’accaduto e il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma. La strada è rimasta bloccata per diverse ore.

Niccolò, una vita tra lavoro, amici e calcio

Niccolò Camon si era laureato in Scienze della comunicazione a Ferrara e aveva iniziato il proprio percorso professionale in provincia di Vicenza. Una vita giovane, divisa tra il lavoro, la famiglia, gli amici e soprattutto una grande passione: il calcio.

Il 24enne aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Bevilacqua, arrivando poi in prima squadra. Successivamente aveva vestito le maglie di Villa Bartolomea, Minerbe, Castelbaldo e Bonavigo, prima del recente passaggio al Nuovo Ponso Ospedaletto, avvenuto appena due mesi fa.

La società aveva accolto il giovane con un messaggio ripercorrendone la carriera e sottolineando i suoi trascorsi nei campionati dilettantistici. Ora quelle parole assumono un significato drammatico.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Niccolò si è rapidamente diffusa tra gli ambienti del calcio dilettantistico e tra i tanti giovani che lo conoscevano. A Montagnana e nelle località vicine sono ore di dolore e incredulità per una vita spezzata improvvisamente.

Il sindaco Gian Paolo Lovato ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: “Quando avvengono tragedie di questa portata c’è poco da commentare. Mi stringo ai familiari del ragazzo in un momento così devastante”.

Poi una riflessione sul dramma degli incidenti stradali: “È sempre troppo alto il prezzo che la società deve pagare per gli incidenti stradali”.

La dinamica ancora da chiarire

Restano ora da accertare le cause dello schianto. Gli investigatori dovranno verificare ogni elemento utile per ricostruire la sequenza dell’incidente e stabilire perché le due vetture siano entrate in collisione.

Tra le possibilità che dovranno essere valutate dagli accertamenti ci sono una possibile manovra, la velocità e un’eventuale distrazione, ma al momento non ci sono elementi per stabilire una responsabilità.

Per Niccolò Camon restano invece i ricordi di chi lo ha conosciuto e la sua storia nel calcio dilettantistico, insieme ai progetti professionali e personali che aveva ancora davanti. A 24 anni, una tragedia sulla strada ha interrotto una vita che sembrava appena all’inizio.