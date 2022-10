Silvia Cipriani, indagato il nipote per omicidio: parla il legale di Valerio Cipriani a Quarto Grado

Svolta nel delitto di Silvia Cipriani, la postina scomparsa da Cerchiara a fine luglio e i cui resti sono stati rinvenuti nei boschi di Montenero il 28 settembre dopo 70 giorni di ricerche.

Valerio Cipriani indagato per omicidio volontario ma non per l’occultamento di cadavere

La Procura di Rieti ha iscritto nel registro degli indagati il nipote della donna, Valerio Cipriani, con l’accusa di omicidio volontario ma non di occultamento di cadavere. L’indiscrezione è stata confermata dal legale dell’uomo, Luca Conti, nel corso della trasmissione Quarto Grado in onda su Retequattro.

L’avvocato ha spiegato che il suo assistito è tranquillo e certo che la sua posizione sarà chiarita in breve tempo. “Prima c’è da capire se i resti ritrovati siano riconducibili a Silvia Cipriani che risulta ancora tra le persone scomparse. L’ipotesi più probabile è quella dell’incidente anche se non abbiamo parlato del ritrovamento dell’auto in quel bosco”.

Il legale del nipote di Silvia Cipriani: ‘L’ipotesi più probabile è un incidente, assurdo pensare all’eredità’

Il legale dell’indagato si è soffermato anche sulla pista dell’eredità. “Non ci risultano soldi spariti e anche pensando all’eredità, in caso di persone che scompaiono, la richiesta si apre dopo 10 anni dalla morte presunta. Quindi sarebbe assurdo che qualcuno possa pensare di ucciderla per avere soldi dopo 10-15 anni. Valerio Cipriani non c’entra niente”.

Silvia Cipriani viveva a Contignano e l’ultima volta sarebbe stata vista da una vicina alle 8:30 del 22 luglio mentre si allontanava con l’auto in direzione Cerchiara, frazione di Rieti. Alcuni congiunti sostengono che la donna sarebbe scomparsa il giorno prima. In qualità di congiunto dell’ex postina risulterebbe nello stesso tempo anche persona offesa.