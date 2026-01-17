Notizie Audaci

Belen Rodriguez contro i vaccini? Le parole che scatenano la reazione di Bassetti

Pubblicato: 17 Gen, 2026 - ore: 21:02
Belen Rodriguez: febbre alta, mal di gola e affermazioni sui vaccini che infiammano i social

Belen Rodriguez ha acceso la polemica sui social raccontando ai follower i tre giorni difficili trascorsi a letto con febbre alta e tosse. “Ragazzi, mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente K.O. Molti miei amici stanno passando la stessa cosa”, ha scritto la showgirl.

Secondo Belen, i sintomi sarebbero legati alla vaccinazione: “Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così… L’unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente”.

La replica dell’infettivologo Matteo Bassetti

L’intervento di Belen ha suscitato la risposta dell’infettivologo Matteo Bassetti, che all’Adnkronos Salute ha commentato:
“Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”.

Riguardo al vaccino anti-Covid, Bassetti ha aggiunto: “Quando parla di vaccini, è un’uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie”.

Il dibattito social e mediatico

Il post di Belen ha fatto discutere sul web, con utenti divisi tra comprensione e critiche. Bassetti ha sottolineato che l’intento non è attaccare la showgirl: “Sono da sempre estimatore di Belen, donna molto capace e intelligente. Spero che le sia scappata”.

L’esperto conclude con un monito: “In un momento come questo non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti abbiamo risultati al contrario”.

